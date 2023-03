L'équipe de France a décroché une victoire difficile mais méritée en Irlande (1-0) ce lundi. Retrouvez ici toutes les réactions d'après-match.

Nouvelle victoire pour l'équipe de France. Après la démonstration face aux Pays-Bas (4-0), les Bleus ont eu davantage de mal sur la pelouse d'une valeureuse et combative équipe d'Irlande (1-0) ce lundi. Mais le résultat reste le même : 3 points de plus dans cette campagne de qualification à l'Euro 2024.

Grâce à une superbe frappe de Benjamin Pavard au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps enchaînent. Après le coup de sifflet final, ils ont tous souligné l'importance de cette victoire et salué l'état d'esprit affiché par l'équipe. Avec un mot pour l'adversaire, comme toujours.

(Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, sur TF1) :

"Ce n'est facile contre une équipe qui met beaucoup d’agressivité. On a mené puis ils ont eu beaucoup de coups de pied arrêtés sur la fin. Avec un public qui pousse, c’est toujours dangereux, c’est jamais évident. Mais on a tenu après cet enchaînement sur trois jours. C’est solide. On tient bon. C’était un bon rassemblement. Le match a été moins bon ce soir par rapport à vendredi, mais l’adversaire était différent. Six points, c’est l’idéal. Le contenu est bon sur l’ensemble des deux matchs. Bravo au groupe, mais la route est encore longue."

Sur les arrêts de Maignan :

"Les arrêts de Mike Maignan, ça vaut deux points ? Ça nous permet d’en garder trois, surtout ! Mike, c’est Mike. Ce n’est jamais évident parce qu’il prend la succession d’Hugo Lloris, qui a fait des choses extraordinaires avec nous. Mais ça fait un moment qu’il est avec nous. Et sur les deux derniers matchs, il a dégagé beaucoup de force. Comme les autres gars devant lui, et c’est tant mieux pour l’équipe de France d’avoir cette solidité derrière."

Sur ce qu'il a dit à Pavard :

"Ce que j’ai dit à Benjamin Pavard à sa sortie ? Que j’étais content pour lui. Il a eu une période moins heureuse, mais il est là. Même si ce n’est pas son registre, il nous permet de gagner le match. C’est bien pour lui. Des joueurs peuvent avoir des mauvaises passes ici ou en clubs, mais ils gardent ma confiance car ce sont des joueurs de très haut niveau."

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l'équipe de France sur la chaîne L’Equipe): « Ils ont été solides, ils ont attendu. C’est vrai qu’en fin de match, on a pas mal subi et heureusement que Mike n’était pas là. Ils auraient mis en difficulté n’importe quelle équipe en jouant comme ça. On a eu l’occasion qu’il nous fallait pour marquer. Il y a des matchs où il faut savoir se contenter de ça, peut-être qu’à un moment on n’aurait pas gagné ce match. Ma saison ? Je progresse dans mon football, j’avance dans la vie avec plus de maturité. Mon passage en Italie me fait du bien footballistique. C’est un tout. L’image des gens a changé mais moi je ne pense pas avoir changé. »