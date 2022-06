Deschamps, Mbappé et les réactions après Autriche - France (1-1)

Les Bleus ont encore manqué de s’imposer en Ligue des Nations vendredi. Mais, ils étaient loin de s’en alarmer.

L’équipe de France a du mal à enclencher la seconde en Ligue des Nations. Après trois matches joués, elle n’affiche toujours aucun succès. Vendredi soir, c’est face à l’Autriche qu’elle a dû partager les points (1-1). A Vienne, la partition livrée n’a toutefois pas été si mauvaise. Et c’est justement ce que les joueurs et leur coach ont préféré retenir en premier lieu au moment d’analyser la rencontre.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF1) : "On a eu tellement d'occasions. On a eu la main mise mais pas l'efficacité sur cette rencontre. Il y avait toujours une jambe, le gardien ou la barre. C'est dommage de ne pas être récompensé. Je ne vais pas être inquiet. Ce n'est pas les résultats que l'on espérait. Mais, comme d'autres, on est beaucoup touché par les blessures, les pépins physiques. On n’est pas au maximum de notre forme mais ça donne aussi du temps de jeu aux jeunes. Par rapport à ce qui nous attend, c'est bien."

Kylian Mbappé (attaquant de l'équipe de France, au micro de TF1) : "Je ne suis pas le sauveur parce qu'on n'a pas gagné. On va prendre ce point et travailler pour gagner lundi (contre la Croatie, ndlr). Sur la barre, c'est dommage parce que je ne la croise pas assez. Il faut continuer sur cet élan des dernières minutes avec cette volonté de jouer haut et de mettre l'adversaire en difficulté. Il ne faut pas s'inquiéter. Je ne suis pas à 100% mais si le coach a besoin de moi, je répondrais présent lundi. C'est bientôt les vacances donc je peux forcer un peu."

Hugo Lloris : « Sur le plan comptable c'est insuffisant, mais dans la performance il y a quand même eu de bonnes choses. »



Le débrief d'Autriche-France dans @lequipedusoir : https://t.co/bCWLbBMTT0#lequipeFOOT #AUTFRA pic.twitter.com/GrA930At2V — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 10, 2022

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur la Chaine L’Equipe) : « C’est deux périodes différentes, parce que le pressing adverse était différent. En 1e période, ils étaient plein d’énergie. On était préparés à ça. En 2e période, ils ont baissé le rythme et ça nous a permis d’avoir des occasions. Ce soir, il y a eu beaucoup de bonnes choses, notamment en 2e période. On fera les comptes à la fin de ce mini-championnat. Le but encaissé ? Il faut que je le revoie. Mais si on encaisse des buts, c’est qu’il y a forcément des choses à améliorer. Mais il faut mettre en avant la jeunesse de notre équipe, qui réalise de bonnes choses. Il faut passer par là. Faire face à la difficulté. Ça leur permet d’emmagasiner de la confiance et de l’expérience. Griezmann ? Je crois qu’il a essayé de se mettre encore une fois au service de l’équipe. En étant proches de Karim pour créer des combinaisons. Sur cette fin de match, on avait beaucoup d’espaces, mais avant cela l’équipe adverse jouait très resserré. Et on était tous en difficulté. Il ne faut pas retenir que les mauvaises choses. On est ensemble et on va trouver les solutions ».