Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a affirmé être prêt et pleinement concentré pour diriger son équipe lors du match des 16es de finale de la Coupe du monde contre la Suède, précisant que le décès de sa mère avait été « un moment difficile », mais que tout allait désormais « pour le mieux ».

Lors d’une conférence de presse dédiée à la rencontre, il a déclaré : « Ça a été un moment difficile, mais je vais bien. Je suis rentré aux États-Unis vendredi soir. Tout va bien, et lors du troisième match, tout s’est bien passé. »

Il avait quitté le camp d’entraînement français pour regagner son pays et assister aux funérailles dès l’annonce du décès de sa mère, mardi dernier, ce qui l’avait empêché d’être présent pour le match France-Norvège lors de la dernière journée de la phase de groupes, dirigé par son adjoint Guy Stéphane.

Il est également revenu sur la polémique née du refus de la Fédération internationale de football (FIFA) d’autoriser l’équipe de France à porter des brassards noirs en signe de soutien lors du match contre la Norvège, expliquant avoir reçu « suffisamment de marques de sympathie » et que le port de ces brassards « n’aurait rien changé ».

Interrogé sur l’affrontement à venir avec la Suède, il a prévenu que l’adversaire « n’a rien à perdre » et que des joueurs comme Gyker, Isaac et Elanga « peuvent nous poser des problèmes », invitant ses joueurs à se méfier de « l’excès de confiance ».

Le sélectionneur des Bleus a ajouté : « Nous savons que nous sommes les grands favoris, et cela n’a pas changé après les trois matches de la phase de poules. Mais notre compteur est désormais remis à zéro. Nous avons marqué dix buts et n’en avons encaissé que deux ; nous devons garder notre sang-froid et notre lucidité. »

Les Bleus abordent ce rendez-vous avec le statut de meilleure attaque de la phase de groupes, à égalité avec les Pays-Bas et l’Allemagne, et comme la seule équipe comptant deux joueurs à quatre buts ou plus : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Deschamps a évoqué la star de l’équipe en ces termes : « Mbappé est dans une forme exceptionnelle, tant sur le plan physique que mental ; c’est un joueur de classe mondiale. Il a déjà été excellent en 2018, mais il cherche toujours à s’améliorer. »

Rappelons que Mbappé, auteur de 16 buts en Coupe du monde, est actuellement à égalité avec Klose et devancé uniquement par Lionel Messi (19 réalisations).

Le sélectionneur a par ailleurs indiqué que Marcus Thuram souffre d’un « petit problème musculaire » susceptible de l’écarter du onze face à la Suède, tandis que William Saliba, partenaire d’Obamekano en défense centrale, est « à 99 % » malgré des « soucis de dos ».

Deschamps a conclu son intervention en évoquant la situation de Saliba, absent du dernier match contre la Norvège : « Je lui parle tous les jours, et il a eu suffisamment de temps pour récupérer. Il sait que son problème ne l’empêchera pas de jouer. C’est un joueur rapide, intelligent, qui rassure le reste de l’équipe. »