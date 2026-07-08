Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a reconnu que le Maroc aurait dû bénéficier d’un penalty lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2022 après avoir battu le Maroc 2-0 en demi-finale, un match marqué par une polémique arbitrale, les « Lions de l’Atlas » ayant réclamé un penalty en faveur de Sofiane Boufal, après avoir été fauché par Théo Hernández dans la surface de réparation.

Interrogé lors de la conférence de presse précédant le quart de finale de la Coupe du monde 2026, programmé jeudi au Gillette Stadium de Boston (États-Unis), le sélectionneur est revenu sur cet épisode.

Interrogé par un journaliste de la chaîne qatarie beIN Sports sur les erreurs d’arbitrage, le technicien a répondu : « Il n’y a pas d’erreurs d’arbitrage, ce sont les joueurs qui commettent des erreurs. »

Concernant l’action de Boufal, il a précisé : « Dans chaque match, il y a des situations qui peuvent susciter la polémique et le débat ; tout dépend du camp dans lequel on se place. »

Il a ajouté : « L’arbitre n’a pas estimé qu’il s’agissait d’un penalty. Tout dépend du camp dans lequel on se place et de l’équipe que l’on soutient : on voit alors certaines erreurs davantage d’un côté que de l’autre. »

Il a reconnu : « Oui, cela aurait pu être sifflé, mais si ça ne l’a pas été, c’est comme ça, et on ne peut pas revenir en arrière. »

Et de conclure : « À présent, une autre épreuve nous attend, et nous espérons qu’il y aura le moins d’erreurs possible. »