Deschamps justifie l’absence surprise de Mbappé à la conférence de presse : « Kanté se lève tôt »

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a défendu son capitaine Kylian Mbappé, justifiant son absence de la conférence de presse d’avant-match précédant la première sortie des Bleus face au Sénégal en Coupe du monde.

Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant a créé la surprise lundi matin à New York, moins de 24 heures avant l’entrée en lice des Bleus dans une nouvelle Coupe du monde où ils entendent confirmer leur statut, le capitaine n’a pas pris place face aux médias, contrairement à la tradition. Un comportement que Deschamps a aussitôt tenté de minimiser.

Deschamps a immédiatement cadré l’incident en déclarant : « C’est un joueur de classe mondiale, et ce qu’il fait dans sa vie privée, c’est à lui de le gérer, c’est son affaire, et ce n’est pas la raison pour laquelle il n’est pas là aujourd’hui. Mon objectif est de protéger les joueurs, et parmi les 26 joueurs que j’ai, je n’en ai vu que trois ce matin. Nous avons une heure d’aller et une heure de retour, et ma priorité est de protéger les joueurs. »

N'Golo Kanté a ainsi accompagné son entraîneur lors de la première conférence de presse des Bleus, en remplacement de l'attaquant parisien.

Deschamps a ajouté : « Ce n’est pas que je ne veuille pas protéger N’Golo, mais il se lève tôt et c’est pour ça qu’il est là… Kylian est Kylian… Tous mes joueurs sont admirés pour ce qu’ils sont. Je ne sais pas si Kylian veut devenir président de la République, et franchement, je ne pense pas. Il jouit d’une popularité mondiale, il le sait et il doit vivre avec. Nous savons qu’il assume ses responsabilités en tant que leader et capitaine de l’équipe. »