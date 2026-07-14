Didier Deschamps, le sélectionneur français, a désigné l’Espagne comme grande favorite avant la demi-finale très attendue de la Coupe du monde, tout en précisant qu’il ne voulait pas ajouter de pression sur Luis de la Fuente, même s’il reconnaît l’ampleur des attentes qui pèsent sur la Roja.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a évoqué la force de l’Espagne, le jeune Lamine Yamal, l’état de forme de Kylian Mbappé et l’importance de l’expérience dans ce type d’affrontements.

Deschamps a déclaré : « Je confirme que l’Espagne est favorite. Au vu de ce qu’elle a montré… Le premier match était une exception, mais elle a confirmé dans les autres rencontres qu’elle était favorite. Je ne veux pas mettre de pression sur De la Fuente et son équipe, car il sait que les supporters attendent beaucoup de l’Espagne. Cette équipe sait parfaitement attaquer et défendre, puisqu’elle n’a encaissé qu’un seul but en sept matchs. Ce pourrait être un match exceptionnel entre deux équipes dotées d’une grande qualité offensive. Les deux équipes sont bien organisées en défense, mais compte tenu de la qualité offensive dont disposent les deux camps, il faut s’attendre à un match formidable. »

Concernant Lamine Yamal, il a ajouté : « Nous connaissons les points forts de notre adversaire, mais nous avons aussi les nôtres. Luis de la Fuente a certainement étudié notre équipe. La clé réside dans la capacité de nos joueurs à faire la différence. Nous devons limiter les possibilités de l’adversaire, mais se mesurer à nos joueurs en un contre un n’est pas non plus une tâche aisée. »

Interrogé sur la période de repos plus longue dont a bénéficié la France, il a répondu : « Je n’ai pas compté les heures de vol de l’Espagne. Finir en tête de notre groupe était stratégique, d’où notre choix de Boston comme camp de base. Je m’intéresse aux matchs des autres équipes, mais je ne calcule pas le nombre de kilomètres parcourus. Les déplacements comptent, mais nous sommes en demi-finale. Certains peuvent être plus fatigués que d’autres ; les prolongations et la chaleur jouent aussi. L’essentiel, c’est la rencontre de demain. »

Il a par ailleurs insisté sur l’importance de l’expérience : « C’est un facteur déterminant. J’ai adapté la préparation en fonction des circonstances. L’essentiel, c’est la capacité à s’adapter. C’est la troisième fois que nous jouons une demi-finale contre l’Espagne. J’espère que nous éviterons les erreurs naïves, mais le football réserve toujours des imprévus. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. »

Interrogé sur les confrontations passées, il a ajouté : « Les critiques à mon égard n’ont pas commencé il y a deux ans, mais il y a plus de douze ans. Il n’y a pas de leçon à tirer, la seule vérité se trouve sur le terrain. Nous connaissons leur style : ils imposent un pressing intense. Si elle n’a concédé qu’un seul but, c’est parce qu’il est extrêmement difficile de lui récupérer le ballon quand elle le conserve. »

Il a conclu son intervention en évoquant Kylian Mbappé, dont le match coïncidait avec les célébrations de la fête nationale française, en déclarant : « Il s'est réentraîné avec nous. Il est en droit de souffler. Le 14 juillet est une date symbolique pour la France. Je ne savais pas que c'était la première fois que nous jouions ce jour-là. Nous allons tenter de gagner et de nous qualifier pour la finale. »