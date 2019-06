Deschamps, Griezmann et les réactions après France-Bolivie (2-0)

L'Equipe de France a pris le dessus sur la Bolivie en amical. Après le match, les joueurs et leur sélectionneur ont fait part de leur satisfaction.

L'Equipe de a très bien préparé ce dimanche son déplacement en en éliminatoires de l'Euro. Les Tricolores se sont défaits de la Bolivie à la Beaujoire, avec des buts de Thomas Lemar et Antoine Girezmann. Au coup de sifflet final, la satisfaction prédominait dans les réactions des champions du monde.

Antoine Griezmann (attaquant de l'Equipe de France) : "On avait besoin de faire un match avant d'aller en Turquie. Ça va etre dur là-bas et il faudra être prêts. On a une bonne semaine pour préparer ce match. Ce match contre la va me faire du bien. Un vieux avec mes 70 sélections ? Il y a une belle génération qui arrive, avec de bons jeunes et on essaye de les emmener. Il faut bien travailler pour arriver à l'Euro".

Didier Deschamps (sélectionneur de l'Equipe de France) : "C'est bien dans une belle ambiance à La Beaujoire. J'ai pu faire ce que j'avais prévu. C'était important de retrouver la compétition. Il n'y a pas de regrets, si ce n'est de ne pas avoir été plus efficaces devant. Dans 6 jours, ça sera une autre affaire certainement. Ca sera important de gagner. Des certitudes ? Celui qui en a dans le football, elles sont vite balayées. Mais j'ai des convictions".

