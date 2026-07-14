Deschamps, furieux après la défaite, s’interroge : l’arbitre est-il à la hauteur pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ?

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a exprimé son agacement après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne (2-0). S’il a pointé du doigt certaines décisions arbitrales, il a surtout mis en avant les erreurs techniques de son équipe comme principale cause de la défaite.

Dans des déclarations d’après-match relayées par la chaîne française RMC, il a reconnu que ses joueurs étaient déçus de voir leur rêve de finale s’envoler, tout en soulignant que l’Espagne avait été supérieure techniquement et méritait sa qualification.

Le sélectionneur français a déclaré : « Les joueurs sont anéantis, mais nous devons être réalistes. Nous étions inférieurs à l’Espagne sur le plan technique, et c’est notre responsabilité. Nous avons commis des erreurs dans les passes et sur certains détails qui auraient pu faire la différence. »

Malgré cette autocritique, il a toutefois émis des réserves sur la performance de l’arbitrage : « Je pose juste une question… L’arbitre avait-il le niveau pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? Je n’y répondrai pas, mais il y a eu plusieurs décisions litigieuses. »

Il a toutefois insisté sur le fait que les erreurs d’arbitrage n’étaient pas décisives, concluant : « La première raison de cette défaite, c’est que nous n’avons pas joué à notre niveau habituel. À ce niveau, la moindre erreur peut coûter très cher, et l’Espagne s’est montrée meilleure que nous. »

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Dans d’autres déclarations, Deschamps est revenu sur l’arbitrage sans porter d’accusations directes : « Si je parle de l’arbitre maintenant, on dira que je cherche des excuses parce que nous avons perdu, mais je répète la même question : l’arbitre était-il qualifié pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? ».

Il a poursuivi : « Le penalty n’était pas le seul point de controverse, il y en avait d’autres. Je n’ai rien de personnel contre l’arbitre, mais tout le monde est en droit de se poser la question. »

Le sélectionneur a par ailleurs exprimé sa déception après avoir manqué l’occasion de disputer le titre, ajoutant : « Nous nous étions préparés pour ce match avec l’objectif d’atteindre la finale, mais nous n’y sommes pas parvenus. La déception est grande, mais je ne peux pas ignorer tout ce que l’équipe a accompli tout au long du tournoi. Je pensais que nous étions bien préparés, mais l’Espagne a dominé la rencontre et nous avons manqué de justesse technique et d’énergie. Ils ont contré nos attaques et perturbé notre construction de jeu ; nous aurions aimé leur créer plus de problèmes offensifs. »

Deschamps a conclu en soulignant que l’équipe de France allait rapidement tourner la page de cette demi-finale pour se préparer au match pour la troisième place, le rêve d’une place en finale s’étant envolé. Elle y affrontera le perdant du match entre l’Angleterre et l’Argentine, prévu mercredi soir.