Deschamps fait le point sur l’affaire Giroud - Mbappé

A deux jours du choc contre l’Allemagne, Deschamps a dédramatisé l’affaire Giroud - Mbappé.

"Parfois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas. Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver."

En lançant cette phrase sur la Chaîne L’Equipe, Olivier Giroud n’a voulu viser personne mais est venu mettre quelques nuages dans le ciel radieux de l’équipe de France depuis le début de la préparation pour l’Euro 2020.

Pourtant auteur d’un doublé contre la Bulgarie, l’attaquant de Chelsea estimait qu’il avait parfois été oublié par certains de ses coéquipiers. Aucun nom n’est sorti mais c’est bien Kylian Mbappé qui a tout de suite été pointé du doigt par les observateurs avertis des Bleus.

Obligé de s’exiler à gauche avec l’entrée de Giroud suite à la blessure de Karim Benzema, l’attaquant du PSG s’est un peu enfermé dans un côté individualiste que certains lui reprochent déjà dans la capitale.

Présent en conférence de presse ce dimanche à 16h, Mbappé sera très certainement interrogé sur les propos de son partenaire et y apportera une réponse.

En attendant, Didier Deschamps est venu jouer les pompiers de service. Le sélectionneur avait déjà dédramatisé les paroles de Giroud dès la sortie du match contre la Bulgarie et en a remis une couche, à deux jours du choc contre l’Allemagne à Munich.

S’il réfute tout problème, il laisse malgré tout sous entendre que l’affaire a bien été au centre d’une discussion durant ces derniers jours à Clairefontaine.

"C’est forcément amplifié, a dédramatisé Didier Deschamps, ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Qu'Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas les ballons, c’est un non-problème. Il n'y a pas eu de convocation, je discute avec l’ensemble du groupe."

"Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le moindre petit mot amène à l'interprétation, qui peut être diverse et variée. Le plus important, c’est ce qui se passe en interne. Et en interne, il n’y a aucun souci."

Comme à son habitude depuis sa prise de fonction en 2012, Didier Deschamps ne règle rien sur la place publique. Vrai meneur d'hommes, il a certainement trouvé les mots pour tuer dans l'oeuf une guerre d'ego qui n'a pas lieu d'être.