Deschamps effectue deux changements dans le onze de départ de l’équipe de France, juste avant le match décisif de la Coupe du monde contre l’Espagne

La France et l'Espagne s'affronteront mardi soir à Dallas pour une place en finale de la Coupe du monde. Les compositions des deux favoris au titre ont désormais été dévoilées. Le coup d'envoi de cette demi-finale disputée sur le sol américain sera donné à 21 h, heure néerlandaise.

Didier Deschamps aligne ainsi Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, préférant le joueur du Real Madrid à Manu Koné.

La défense alignera le gardien Mike Maignan, ainsi que Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, ce dernier devant rejoindre le Paris Saint-Germain à l’issue de la compétition. Les sentinelles Tchouaméni et Adrien Rabiot auront pour mission de libérer Michael Olise afin qu’il exprime pleinement sa créativité.

En attaque, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kylian Mbappé auront pour mission de trouver le chemin des filets ; l’attaquant du PSG, suffisamment remis, sera bien titulaire face à la Roja.

Derrière, Unai Simón gardera les cages, tandis que la défense alignera Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella.

Au milieu, Fabián Ruiz est titulaire, Pedri débutant sur le banc ; Rodri aura la charge du contrôle du jeu, tandis que Dani Olmo apportera sa profondeur en attaque. Devant, Lamine Yamal, Álex Baena et Mikel Oyarzabal, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial, seront chargés de l’efficacité offensive.

Composition de la France : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Tchouaméni, Rabiot ; Dembélé, Olise, Barcola ; Mbappé

Composition de l’Espagne : Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Ruiz, Rodri, Dani Olmo ; Yamal, Oyarzabal, Baena.