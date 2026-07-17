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Abdelmawgood Samir

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Deschamps déconcerte les joueurs français avec une décision surprenante avant son dernier match avec les Bleus

France vs Angleterre
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D. Deschamps
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É.-U.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur expérimenté a officialisé ses adieux à ses joueurs.

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a refusé d'accorder un jour de repos à ses joueurs après leur arrivée à Miami jeudi. Une décision qui traduit sa volonté de ne pas conclure son aventure avec l'équipe de France par deux défaites consécutives, à la veille de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre, samedi.

Selon le journal français « L'Équipe », les joueurs, arrivés en fin d'après-midi à leur hôtel de Fort Lauderdale, espéraient se changer les idées après la déception causée par la cuisante défaite 0-2 face à l'Espagne en demi-finale, mais Deschamps et son staff technique ont catégoriquement rejeté cette demande.

Dans une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, le sélectionneur a justifié sa rigueur : « La déception est à la mesure de nos ambitions. Nous devons l’accepter, nous n’avons pas d’autre choix, mais nous avons affronté une équipe espagnole très forte qui a élevé son niveau de jeu. Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions ni celui auquel nous nous attendions. »

Le sélectionneur a ajouté : « Bien sûr, beaucoup sont déçus, mais il reste un match à disputer. Ce n’est pas un match amical. Tous les joueurs doivent assumer cette responsabilité envers eux-mêmes, envers ce que représente ce maillot et envers tous ceux qui nous soutiennent. »

Le match pour la troisième place, programmé dimanche au Hard Rock Stadium de Miami, est une rencontre que les deux sélections aborderont à contrecœur, comme l’a reconnu l’entraîneur anglais Thomas Tuchel. Deschamps doit donc trouver les mots pour remobiliser ses joueurs et conclure son long mandat à la tête des Bleus sur une note positive, évitant ainsi une deuxième défaite consécutive.

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