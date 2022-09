Deschamps après Danemark-France (2-0) : "Quand on fait moins, on voit le résultat..."

Didier Deschamps a reconnu que ses Bleus n'ont pas été à la hauteur au niveau de l'engagement face aux Danois.

Sur quoi pensez-vous avoir perdu ce match contre le Danemark ?

Ça ne fait jamais plaisir de perdre. La bataille, on l’a perdue parce que cette équipe danoise a mis beaucoup d’impact et on a été moins performant même si on a eu 25 minutes où on se crée des occasions. En seconde aussi. Il marque sur leur première occasion et sur les coups de pied arrêtés, on a des situations où un Danois se retrouve seul dans la surface. Les joueurs étaient prévenus de ce qui les attendaient en termes d’impact, ils ont été plus solides que nous.

Vous ressortez quelque chose de positif de cette rencontre ?

Je ne vais pas noircir la situation. La situation, on la connaît. On a une piqûre de rappel par rapport à ce qui nous attend dans deux mois. Quand on fait moins on voit le résultat. Le très haut niveau demande des exigences et encore plus pour une Coupe du monde.

Comment expliquez-vous qu’après 20 à 25 minutes de domination, la lumière se soit éteinte de cette manière ?

On prend ce but, on n’est pas en infériorité numérique mais pas à distance d’intervention. Le Danemark est venu nous chercher haut puis se sont enchaînés ces quatre ou cinq corners. On a été trop naïfs sur ces situations. Mais il ne faut pas oublier qu’on s’est créé des occasions et si Schmeichel a été élu homme du match, c’est qu’il a été sollicité.

Comment expliquez-vous ces difficultés sur quasiment toutes les situations de corner ?

Peut-être pas tous mais il y en a quatre d’affilée… C’est certainement un peu de naïveté de notre et les Danois ont bien joué le coup en faisant des blocs. Quand ça se passe une fois, deux fois, il faut avoir des positionnements pour ne pas être bloqué. Il y a trois fois où Delaney est seul et sur le but c’est Christiansen. On se fait prendre sur des positionnements. C’est de la naïveté mais au haut niveau ça ne pardonne pas.