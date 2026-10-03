L'équipe d'Angleterre a signé une victoire écrasante sur son hôte croate, sur le score de sept buts à zéro, samedi soir, lors de la troisième journée de la Ligue des Nations.

Les buts des Three Lions ont été inscrits tour à tour par Harry Kane (deux buts), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (deux buts) et Morgan Rogers.

Le journal AS est revenu sur les temps forts de la rencontre, Anthony Gordon ayant été l'un des joueurs les plus en vue de la partie, aux côtés de Jude Bellingham, qui a contribué avec un but et trois passes décisives.

L'équipe d'Angleterre n'a eu besoin que de 8 minutes pour ouvrir le score, après que Bellingham a servi le ballon sur un plateau d'argent à Harry Kane, qui l'a envoyé avec force au fond des filets.

C'est là qu'a commencé la tragédie croate, et que les Three Lions ont entrepris de reprendre le dessus. Bellingham, auteur de la passe sur le premier but, avait rendez-vous avec le but lui-même à la 21e minute, après avoir repris un ballon que lui avait transmis Gordon dans la surface de réparation pour le pousser au fond des filets.

Puis est venu le tour du joueur du Barcelone, qui a marqué pour le troisième match consécutif avec la sélection de son pays, après avoir exploité un centre magnifique de Jarell Quansah vers le second poteau pour inscrire le troisième but.

Mateo Kovacic a tenté de secouer les filets à la 41e minute, mais après avoir dribblé le gardien Jordan Pickford, il a échoué devant un but totalement vide.

Bukayo Saka s'est chargé de sceller la rencontre en inscrivant le quatrième but dans la dernière minute de la première période.

Harry Kane est revenu au but dès l'entame de la seconde période, puis Saka a réitéré en marquant son deuxième but personnel, avant que Rogers n'inscrive le septième but à la 87e minute, à la suite d'une nouvelle passe décisive de Bellingham.

Luka Modric, la star de la sélection croate, a participé au onze de départ, mais il est sorti à la 56e minute.

L'équipe d'Angleterre porte son total à 6 points, tandis que celui de la Croatie reste figé à 3 points.























