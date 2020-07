Désaccord autour du prix de Ferran Torres entre Manchester City et Valence

Manchester City ne voudrait pas payer plus de 35 millions d'euros (sans bonus) pour signer l'ailier de Valence Ferran Torres cet été, rapporte Marca.

Eurosport affirme de son côté que le club anglais a convenu de conditions personnelles avec le joueur, étant consicent ce dernier sera en fin de bail en rupture l'été prochain.

Ce qui signifique que Ferran Torres sera en mesure de le signer en tant que joueur libre à partir de janvier2021.

City souhaiterait que Torres fasse partie de son équipe la saison prochaine en remplacement de Leroy Sané.

La balle a maintenant été laissée dans le camp de Valence, qui doit décider si l'offre de 35 millions d'euros des Citizens, jugée en dessous du prix du marché, est suffisante.

Une réunion entre représentants de Torres et de City a eu lieu mercredi et un accord a été conclu sur un contrat à long terme.

Torres devrait ainsi devenir la première signature estivale du club. Pour rappel, plus tôt cette semaine, Marca affirmait que City et son rival de étaient en lice pour le joueur, tandis que le et le étaient également intéressés aux côtés de trois clubs italiens - , Milan et la .