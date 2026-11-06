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Nils Schmadtke, responsable du recrutement du Bayern Munich, quittera le club le plus titré d’Allemagne fin janvier, plus tôt que prévu. La recherche de son successeur est en cours, mais Max Eberl et Christoph Freund ne seraient pas d’accord.

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Selon la tz et le Münchner Merkur, le directeur sportif Freund aurait été chargé de trouver un successeur à Schmadtke pour ce poste clé et aurait jeté son dévolu sur Christopher Vivell.

Âgé de 39 ans et originaire de Karlsruhe, ce dernier supervise actuellement la cellule de recrutement de Manchester United, dont les résultats sont plutôt décevants. Il a auparavant été recruteur en chef au RB Salzbourg, responsable de la planification de l’effectif au RB Leipzig et directeur technique au FC Chelsea. Freund et Vivell se connaissent depuis leur passage commun à Salzbourg.

Toutefois, selon la tz et le Münchner Merkur, la piste Vivell se serait refroidie. En cause, un désaccord entre Freund et Max Eberl, directeur des sports et son supérieur hiérarchique sur le papier. Eberl ne serait pas convaincu par l’idée de confier une nouvelle fois un poste clé au Bayern à une personne issue de l’univers RB.

Quelles sont les relations entre Eberl et Freund au FC Bayern ?

Eberl a pourtant lui aussi un passé chez RB. Un peu plus d’un an après son départ de son poste de directeur sportif du Borussia Mönchengladbach pour raisons de santé, il a rejoint le RB Leipzig comme directeur général chargé du sport. Ce choix lui a valu de nombreuses critiques, notamment de la part des supporters de Gladbach, qui lui étaient pourtant plutôt favorables.

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Après seulement un an et demi, Eberl a toutefois quitté Leipzig, là encore dans un contexte agité. Le poste de directeur des sports du Bayern était vacant depuis le départ de Hasan Salihamidzic en mai 2023, si bien qu’Eberl était régulièrement annoncé du côté de Munich. Fin septembre 2023, le RB Leipzig et Eberl se sont finalement séparés, le club évoquant alors son « manque d’engagement ».

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En mars 2024, Eberl a finalement été nommé directeur des sports du FC Bayern. Jusque-là, Freund, arrivé du RB Salzbourg à Munich à l’été 2023, avait principalement piloté la planification de l’effectif.

Dans les médias, leurs relations ont récemment été décrites comme « tendues ». Le kicker, en particulier, parlait en avril 2026 d’un « mariage forcé » et de plusieurs désaccords entre les deux hommes. Freund avait toutefois fermement démenti ces informations.

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« Cela m’a surpris aussi », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse l’été dernier, à propos des articles faisant état d’éventuelles tensions internes. Il avait ajouté : « C’est un plaisir de travailler ensemble. Ce qui compte, c’est la façon dont les choses fonctionnent en interne et, de ce point de vue, elles fonctionnent très, très bien. »

Getty Images

Max Eberl est-il le grand perdant du départ de Schmadtke au FC Bayern ?

Comme c’est effectivement le cas et que la collaboration entre Eberl, Freund et l’entraîneur Vincent Kompany porte largement ses fruits sur le plan sportif, les contrats de Freund et d’Eberl, pourtant regardé d’un œil assez critique en interne, ont été prolongés il y a quelques mois.

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Avec le départ de Schmadtke, Eberl perd surtout un homme de confiance. Le directeur des sports du Bayern aurait toujours défendu en interne le fils de son ami Jörg Schmadtke et obtenu la prolongation de son engagement jusqu’à l’été 2027. C’est également Eberl qui avait fait venir Schmadtke à Munich en octobre 2024.

Depuis des mois, le cas Schmadtke fait toutefois l’objet de vives critiques en interne au Bayern, d’où cette séparation anticipée fin janvier 2027. Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Schmadtke aurait divulgué des informations internes du club munichois aux médias. Le principal intéressé, âgé de 37 ans, a toutefois fermement rejeté ces accusations jeudi soir dans une publication sur LinkedIn.

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« Je n’ai jamais transmis d’informations confidentielles aux médias. Ni à Munich ni ailleurs. Je n’ai jamais rabaissé les personnes placées sous ma responsabilité », a affirmé Schmadtke, avant de préciser : « Je suis exigeant, parfois même dérangeant quand il s’agit de qualité. Je ne suis pas irrespectueux. Et rien de ce qui a été écrit n’avait le moindre rapport avec mon départ du FC Bayern. Je ne parle pas publiquement des affaires internes. Je ne l’ai fait dans aucun des clubs où je suis passé et je ne le ferai pas maintenant non plus. »