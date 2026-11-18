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Le FC Barcelone a commencé très tôt à préparer la saison prochaine et a fait du renforcement de la charnière centrale l'une de ses priorités sur le marché des transferts. Mais l'identité du nouveau défenseur divise le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hans Flick.

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Selon le journaliste Ekrem Konur, il existe un « désaccord interne » entre Flick et Deco quant au nom qui doit figurer en tête de la liste des candidats pour renforcer l'arrière-garde, chacun ayant une vision différente du défenseur le plus adapté aux besoins du club catalan.

Flick penche pour Nico Schlotterbeck, défenseur du Borussia Dortmund, dont le technicien allemand estime qu'il possède les qualités requises pour appliquer ses idées de jeu. Deco, lui, privilégie Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, qu'il considère comme une option capable d'apporter au Barça le plus dont il a besoin.

La préférence de Flick pour Schlotterbeck repose sur sa bonne connaissance du football allemand, mais aussi sur son estime pour les qualités du défenseur de Dortmund dans la défense par anticipation et les duels, ainsi que pour sa capacité à sortir le ballon et à construire le jeu depuis l'arrière. Autant de caractéristiques qui correspondent au style que l'entraîneur cherche à imposer au Camp Nou. Flick estime que Schlotterbeck est capable d'allier solidité défensive et maîtrise du ballon sous pression, ce qui offrirait à l'équipe des solutions supplémentaires dans la construction des attaques et l'aiderait à trouver l'équilibre entre les tâches défensives et offensives.

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De son côté, Deco place Alessandro Bastoni en tête de ses options. Le défenseur de l'Inter Milan est apprécié par le directeur sportif pour son expérience au plus haut niveau, ses qualités techniques balle au pied et sa polyvalence dans les différents rôles défensifs.

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Deco considère que Bastoni représente une option compétitive pour renforcer la défense barcelonaise, compte tenu de sa capacité à participer à la construction du jeu, des atouts qui font de lui un candidat idéal pour répondre aux besoins de l'équipe lors de la prochaine étape.

Ekrem Konur a confirmé que Schlotterbeck et Bastoni figurent toujours sur la liste des cibles du FC Barcelone, précisant que le club n'a pas encore tranché sur la direction à suivre dans le dossier du renforcement de la charnière centrale, et que le choix de l'un ou de l'autre dépendra de l'évaluation technique et de la vision de la direction sportive, ainsi que des conditions financières de chaque transfert.

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Le nom d'Alessandro Bastoni n'est pas nouveau sur la table du FC Barcelone : le défenseur italien a été fortement associé au club catalan lors du mercato estival 2026 et faisait partie des noms que Deco s'efforçait d'attirer pour renforcer l'arrière-garde. Des informations de presse espagnoles, relayées par GOAL par le passé, indiquaient que le directeur sportif était parvenu à une entente avec le joueur autour d'un éventuel contrat jusqu'en 2031. Mais l'opération s'était heurtée à l'absence de feu vert de Hans Flick, ainsi qu'au désaccord financier avec l'Inter Milan, qui campait sur une valorisation d'environ 70 millions d'euros pour son joueur, alors qu'une première offre barcelonaise de 45 millions d'euros aurait été repoussée.

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Nico Schlotterbeck n'a pas non plus échappé au radar du Real Madrid, après que des informations allemandes et espagnoles ont révélé que le club merengue suivait le défenseur allemand. Ces mêmes sources évoquaient des contacts avec ses représentants et une disposition à envisager son recrutement pour 50 à 60 millions d'euros. L'intérêt du Real Madrid pour le joueur était lié à la volonté de José Mourinho de renforcer sa charnière centrale, mais le transfert ne s'est pas concrétisé et Schlotterbeck est resté au Borussia Dortmund.

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