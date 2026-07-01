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Desabre : « Nous avons laissé filer notre rêve face à l'un des meilleurs joueurs du monde »

Angleterre
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Angleterre vs RD Congo
RD Congo
H. Kane
S. Desabre
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Congo-Kinshasa
É.-U.
France

La République démocratique du Congo s’attire le respect du monde entier

Le rêve congolais s'est achevé dans l'amertume, alors que la qualification semblait enfin à portée de main : Harry Kane a éteint les espoirs africains pour la Coupe du monde 2026 et a permis à l'Angleterre de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Dans le même temps, Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, a réconforté ses joueurs avec fierté : « Nous avons livré un bon match… mais l'un des meilleurs joueurs du monde a marqué deux buts dans nos filets. »

Interrogé par beIN Sports après la défaite 2-1 face à l’Angleterre, le technicien français a assumé sa déception tout en saluant le courage de ses joueurs. 

« Nous sommes déçus car nous croyions en notre capacité à gagner, nous avons livré un bon match », a déclaré Desabre. « Au final, nous avons gâché deux occasions, et l’un des meilleurs joueurs du monde a marqué deux buts dans nos filets, c’est regrettable. »

Malgré l’élimination, le technicien français a estimé que les siens quittaient la compétition la tête haute et a conclu : « Il faut féliciter les joueurs pour leur prestation. Ils ont gagné en expérience en affrontant des équipes de ce calibre. C’est ainsi que le football congolais progresse. »

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Il a admis que l’expérience avait fait la différence dans les derniers instants : « Il nous a manqué un peu d’expérience en fin de match, mais telle est la nature du football. Nous apprenons et nous continuons à progresser, déterminés à poursuivre notre chemin. »

Il est revenu sur Kane : « L’un des meilleurs joueurs du monde a marqué deux buts dans nos filets, c’est regrettable. »

Il a conclu par un message de fierté adressé à son peuple : « Nous nous sommes battus avec l’esprit du peuple congolais. Nous avons livré une belle prestation face à l’une des meilleures équipes du monde et fait preuve d’un esprit combatif ; c’est ce dont les gens se souviendront du Congo. »

Si le Congo quitte la Coupe du monde, il emporte avec lui le respect de la planète football après avoir tenu tête aux Anglais jusqu’à la dernière minute ; un match où Harry Kane a scellé l’issue, tandis que Desabre et ses joueurs inscrivaient un nouveau chapitre de l’histoire congolaise.

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