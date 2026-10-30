Des votes étranges ébranlent le Ballon d'Or : la récompense est-elle devenue une supercherie soumise aux caprices ?

Malgré le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'Or 2026, les détails du vote ont révélé des choix controversés et de nombreuses surprises, les suffrages des journalistes internationaux ayant fait apparaître des divergences manifestes dans l'évaluation des plus grandes stars mondiales, allant jusqu'à l'exclusion de noms de premier plan des listes des dix meilleurs joueurs.

Le magazine « France Football » a dévoilé le détail des suffrages des 100 journalistes ayant participé au vote, qui ont attribué 1055 points à Kane, devançant de seulement 28 points le Français Kylian Mbappé, deuxième avec 1027 points, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal a terminé troisième avec 881 points, son compatriote Rodri complétant le podium à la quatrième place.

Parmi les choix les plus surprenants figure le vote du journaliste grec, qui a placé le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia en première position, devant Rodri et Willian Pacho, tandis que Kane s'est contenté de la septième place et que Mbappé, Yamal et Ousmane Dembélé étaient absents de sa liste des dix meilleurs joueurs.

Quant au journaliste ukrainien, il a choisi l'Espagnol Fabián Ruiz pour remporter le trophée, devant Pau Cubarsí et Kvaratskhelia, sans inclure Mbappé dans sa liste, tandis que Yamal se classait septième et Kane neuvième.

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Le vote de Curaçao a réservé une autre surprise, le journaliste qui la représentait étant le seul à placer Michael Olise en tête de ses choix.

Des pays écartent Kane et Yamal de leurs calculs

Kane était absent des listes des dix meilleurs joueurs des journalistes de Côte d'Ivoire et du Mexique, tandis que Yamal a complètement disparu des listes de plusieurs pays, notamment le Cameroun, la Croatie et la Biélorussie.

Le classement de l'attaquant anglais a reculé à la dixième place dans les votes du Cameroun et de la République tchèque, tandis que le journaliste croate Zdravko Reić a choisi Rodri en première position, suivi du Norvégien Erling Haaland, puis de l'Argentin Lionel Messi, plaçant Kane sixième et écartant Yamal de sa liste des dix meilleurs joueurs.

Le journaliste croate s'excuse pour son classement

Le journaliste croate a par la suite reconnu avoir commis une erreur dans le classement de Kane, mais il a maintenu sa décision de ne pas récompenser le jeune joueur du Barça, estimant qu'il n'avait pas été suffisamment décisif durant la Coupe du monde.

Les votes ont également révélé l'influence des préférences nationales et régionales dans les choix de certains journalistes : la Grèce et la Géorgie ont été les deux seuls pays à avoir placé Kvaratskhelia en première position.

En Colombie, le journaliste Pachi Andrade a suscité de vives réactions pour avoir accordé une grande attention à son compatriote Luis Díaz, ainsi qu'à Willian Pacho et Julián Quiñones, bien que les trois premières places de son vote aient été occupées par Kane, Rodri et Mbappé.

Dans d'autres choix, le Vietnam a privilégié Rodri en reconnaissance de son rôle lors de la Coupe du monde, tandis que l'Équateur a accordé une attention particulière aux joueurs français, plaçant Mbappé, Olise et Dembélé parmi ses quatre meilleurs joueurs.

Malgré la diversité de ces choix, Kane a remporté le trophée avec 28 points d'avance sur Mbappé, un résultat serré qui a reflété la divergence des points de vue des votants quant à l'identité du joueur le plus méritant pour le sacre au Ballon d'Or.