Des voix s’élèvent pour réclamer la suppression du « VAR »… Colère américaine après l’annulation du but historique de l’Égypte

Selon la presse américaine, le VAR serait passé du rôle de « filet de sécurité » à celui d’« outil de destruction de la joie ». En cause : son intervention lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Égypte et l’Argentine, qui a provoqué une telle colère que la technologie pourrait être définitivement écartée de la compétition.

À la 78^e minute de la rencontre de mardi, Mostafa « Zico » a inscrit un but somptueux pour l’Égypte après avoir traversé tout le terrain, mais la joie des Pharaons a été de courte durée. Le VAR est intervenu pour annuler la réalisation, prétextant une faute égyptienne commise près de 90 mètres plus tôt, dès l’origine de l’action.

Cette décision a non seulement inversé le cours de la rencontre, mais aussi celui de la compétition : l’Égypte s’est inclinée 2-3 et a quitté la Coupe du monde, tandis qu’une polémique toujours vive a éclaté.

Après l’élimination de l’Égypte, le journal américain The Wall Street Journal a qualifié l’incident de « pire exemple de l’arbitrage vidéo ».

Dans un éditorial cinglant publié ce jeudi, le journal américain a déclaré : « Il ne s’agissait pas d’une faute commise par Zico lui-même… C’était plutôt comme un voyage dans le temps. »

Le quotidien a donc appelé sans détour à la suspension de cette technologie lors de la Coupe du monde, estimant qu’elle « ne ressemble plus à un filet de sécurité, mais s’est transformée en un dispositif destiné à priver les supporters de leur joie, comme si elle avait été conçue par des robots malveillants pour voler la surprise et vider de son essence ce beau jeu ».

Pour les détracteurs de la VAR, la rencontre Égypte-Argentine illustre à elle seule la crise profonde que traverse la technologie : les supporters n’osent plus célébrer un but avant l’aval de la salle vidéo, et les joueurs marquent désormais en redoutant que l’écran ne vienne, quelques minutes plus tard, effacer leur œuvre.