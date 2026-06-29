Des voix s’élèvent pour exprimer leur inquiétude à la veille du match Pays-Bas - Maroc à la Coupe du monde : « C’est l’enfer ! »

L'équipe nationale néerlandaise s'apprête à disputer un match extrêmement difficile lors de la Coupe du monde. Non seulement parce que son adversaire est le Maroc, mais aussi parce que jouer à Monterrey est souvent qualifié d'« enfer ».

La raison ? Des conditions météorologiques extrêmes qui règnent dans cette ville mexicaine. Dennis te Kloese, ex-directeur du Feyenoord désormais parti, avait d’ailleurs conseillé aux Oranje d’éviter Monterrey. Mais puisque le match est désormais inévitable, Merel van Dongen, consultante experte, détaille pour ESPN les difficultés spécifiques de l’Estadio Monterrey.

L’ex-internationale (33 ans), désormais retraitée, a remporté deux titres avec le CF Monterrey. « Le toit surplombe les tribunes. Il en résulte un énorme effet de fournaise à l’intérieur, il n’y a pratiquement pas de vent. C’est une véritable chape étouffante. On ne peut pas s’en prémunir. Je pense que nos joueurs vont vraiment en baver là-bas. »

« Car, en termes de température, c’est l’enfer. À cette heure-là (19 h, ndlr), il fait tellement chaud et l’humidité est tellement élevée… C’est presque impossible à expliquer. Je supporte bien la chaleur. J’ai joué auparavant en Espagne, donc j’étais un peu habitué. Mais très honnêtement : de temps en temps, ça ne passait tout simplement pas. »

Elle a même dû être évacuée une fois en ambulance du stade de Monterrey, victime d’une déshydratation. « C’est un combat mental permanent contre la chaleur. Il m’est arrivé de recevoir de l’oxygène à la mi-temps et, aux Jeux, nous portions des gilets réfrigérants avant le match. Manger de la glace pilée aide aussi. Il faut en effet parvenir à faire baisser sa température corporelle. »

Van Dongen livre donc un conseil sans équivoque à Ronald Koeman. « Faites un échauffement très intense, plus que d’habitude. Ne vous y prenez pas doucement, allez au bout de vos limites. On ne s’habitue presque jamais à cette chaleur, alors essayez plutôt de dépasser ce seuil. Acceptez la transpiration, car le pire ennemi est la déshydratation. Ce sera un défi énorme pour l’équipe nationale néerlandaise. Une véritable lutte pour la survie du plus fort. »

Dans la nuit de lundi à mardi, à 3 h, heure néerlandaise, les Pays-Bas entrent en lice en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le vainqueur défiera, en huitièmes, le Canada ou l’Afrique du Sud.