Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
argentina banner(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Des voix s'élèvent en Grande-Bretagne pour réclamer le retrait de la FIFA et la création d'une fédération alternative

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Argentine
France
Angleterre
É.-U.
Argentine

La FIFA dans la ligne de mire des critiques britanniques

Les réactions se multiplient au Royaume-Uni après que les joueurs de l’équipe d’Argentine ont célébré leur qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens de l’Angleterre (2-1) en brandissant un drapeau où était inscrit « Les îles Malouines (Falkland) sont argentines ».

Selon la chaîne argentine « TYC Sports », le gouvernement britannique aurait saisi la Fédération internationale de football (FIFA) pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur cet incident survenu après le match de demi-finale, sans obtenir de réponse officielle de l’instance, avant qu’un des plus éminents responsables politiques britanniques n’intensifie ses critiques à l’encontre de la direction de la FIFA.

Lire aussi

Trump : « Nous voulons accueillir la Coupe du monde sans le Canada et le Mexique… » et « Infantino a pris une excellente décision »

L'attaquant espagnol : « Je serrerai la main de Trump par obligation, pour qu'il ne m'envoie pas en prison »

Sir Ed Davey, chef du Parti libéral-démocrate, troisième force politique du Royaume-Uni, a appelé l’Angleterre à se retirer de la Fédération internationale de football (FIFA) et à œuvrer à la création d’une nouvelle instance internationale en collaboration avec l’Union européenne de football (UEFA) et d’autres fédérations.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Davey a affirmé que «Cette Coupe du monde a mis en évidence l’effondrement total de la FIFA», citant notamment l’absence d’intervention de l’instance internationale lors de la célébration par les joueurs argentins du drapeau des îles Malouines/Falkland, ainsi que la polémique suscitée par la participation de l’Américain Folarin Balogun au quart de finale contre la Belgique, alors qu’il avait été expulsé au tour précédent.

Sir Ed Davey a déclaré : « De l’intervention hautement suspecte de Donald Trump, qui a personnellement appelé Gianni Infantino pour annuler un carton rouge infligé aux États-Unis, à l’inaction de la FIFA face à la manœuvre provocatrice de l’Argentine avec le drapeau des Malouines, Infantino a franchi une ligne rouge après l’autre. »

Il a ajouté : « Il (Infantino) a permis l’ingérence politique et la cupidité institutionnelle, et a complètement détruit l’intégrité de notre beau sport. Quand mettrons-nous un terme à cela ?… Il est temps que la FA (Fédération anglaise), l’UEFA et les autres instances européennes prennent les devants, organisent un retrait coordonné et se retirent… Collaborons avec les autres fédérations pour créer une instance dirigeante intègre et transparente qui accorde une véritable priorité aux supporters. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google