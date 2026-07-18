Des voix s'élèvent en Grande-Bretagne pour réclamer le retrait de la FIFA et la création d'une fédération alternative

Les réactions se multiplient au Royaume-Uni après que les joueurs de l’équipe d’Argentine ont célébré leur qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens de l’Angleterre (2-1) en brandissant un drapeau où était inscrit « Les îles Malouines (Falkland) sont argentines ».

Selon la chaîne argentine « TYC Sports », le gouvernement britannique aurait saisi la Fédération internationale de football (FIFA) pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur cet incident survenu après le match de demi-finale, sans obtenir de réponse officielle de l’instance, avant qu’un des plus éminents responsables politiques britanniques n’intensifie ses critiques à l’encontre de la direction de la FIFA.

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Sir Ed Davey, chef du Parti libéral-démocrate, troisième force politique du Royaume-Uni, a appelé l’Angleterre à se retirer de la Fédération internationale de football (FIFA) et à œuvrer à la création d’une nouvelle instance internationale en collaboration avec l’Union européenne de football (UEFA) et d’autres fédérations.

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Davey a affirmé que «Cette Coupe du monde a mis en évidence l’effondrement total de la FIFA», citant notamment l’absence d’intervention de l’instance internationale lors de la célébration par les joueurs argentins du drapeau des îles Malouines/Falkland, ainsi que la polémique suscitée par la participation de l’Américain Folarin Balogun au quart de finale contre la Belgique, alors qu’il avait été expulsé au tour précédent.

Sir Ed Davey a déclaré : « De l’intervention hautement suspecte de Donald Trump, qui a personnellement appelé Gianni Infantino pour annuler un carton rouge infligé aux États-Unis, à l’inaction de la FIFA face à la manœuvre provocatrice de l’Argentine avec le drapeau des Malouines, Infantino a franchi une ligne rouge après l’autre. »

Il a ajouté : « Il (Infantino) a permis l’ingérence politique et la cupidité institutionnelle, et a complètement détruit l’intégrité de notre beau sport. Quand mettrons-nous un terme à cela ?… Il est temps que la FA (Fédération anglaise), l’UEFA et les autres instances européennes prennent les devants, organisent un retrait coordonné et se retirent… Collaborons avec les autres fédérations pour créer une instance dirigeante intègre et transparente qui accorde une véritable priorité aux supporters. »