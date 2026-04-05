Des voitures et des terrains… Des récompenses exceptionnelles après la qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde

Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé que les joueurs et le staff technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo recevraient des primes exceptionnelles après leur qualification pour la Coupe du monde.

La sélection de la République démocratique du Congo a ainsi mis fin à une longue absence des phases finales de la Coupe du monde, qui durait depuis près de 52 ans.

Le site « Africa Soccer » a rapporté que le président congolais avait organisé une cérémonie au Palais du Peuple pour célébrer l'exploit des « Panthères ».

Au cours de la cérémonie, le président Tshisekedi a dévoilé les récompenses qui seront accordées aux joueurs et au staff technique en reconnaissance de leurs performances.

Chaque membre de l'équipe recevra une Jeep neuve, une prime financière et un terrain.

Dans son discours, le président congolais a salué l'engagement de l'équipe tout au long des qualifications, soulignant les efforts considérables déployés pour atteindre ce stade et insistant sur l'importance de continuer à progresser à l'avenir.

« À partir de maintenant, la participation à la Coupe du monde doit être régulière », a-t-il déclaré.

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