Des ultras du PSV ont sifflé sans ménagement leurs propres coéquipiers après un fait rare en Eredivisie

Au PSV, la pression est complètement retombée depuis le titre de champion national. Il en va de même pour les supporters des Eindhovenois, qui ont créé jeudi un moment rare en Eredivisie en lançant « la vague ». Les supporters les plus fervents n'en voulaient pas entendre parler.

À la mi-temps, le commentateur d’ESPN Milan van Dongen qualifie même la rencontre de « bizarre », soulignant à la fois l’absence de pression chez les locaux et la performance terne des visiteurs.

« C’est un match bizarre, où je vois même la vague dans un stade de l’Eredivisie. On voit ça rarement », s’étonne Van Dongen.

« La Coupe du monde approche ! », ajoute l’analyste Marciano Vink, rappelant que, contrairement aux supporters de club, les fans de l’équipe nationale néerlandaise ont l’habitude de lancer régulièrement la vague.

« Les gens ont de nouveau la fièvre de la Coupe du monde ! », rit Vink. Van Dongen note toutefois qu’une partie des supporters refuse de se prêter à la « wave ». « Les ultras n’étaient pas du tout contents ! Des sifflets assourdissants. C’est aussi assez drôle à voir », ajoute-t-il.

À la mi-temps, le club a d’ailleurs rendu hommage à Olivier Boscagli pour ses services rendus. Le Monégasque, parti libre à Brighton & Hove Albion l’été dernier, s’y est imposé comme un joueur clé.



