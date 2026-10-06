L'Arabie saoudite a dévoré les Émirats arabes unis lors d'un quart d'heure de feu, en finale de la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 », aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

L'Arabie saoudite a affronté les Émirats arabes unis, ce mardi, sur le stade Al-Inma à Djeddah, lors de la finale de la vingt-septième édition de la compétition du Golfe.

Le public saoudien a entamé le match de manière explosive, après avoir déployé un « tifo » historique, avant d'embraser les tribunes avec une série de feux d'artifice qui ont fait disparaître le stade sous des nuages de fumée.

Et cela ne s'est pas arrêté aux tribunes, puisque les joueurs de l'Arabie saoudite ont traduit ces scènes sur la pelouse, en inscrivant deux buts dans les 14 premières minutes seulement.

Hammam Al-Hammami a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 11e minute de jeu, après avoir frappé un ballon des abords de la surface de réparation, qui a heurté la défense émiratie et trompé le gardien Khaled Issa pour finir au fond des filets.

Trois minutes plus tard seulement, Firas Al-Buraikan a ajouté le deuxième but pour l'Arabie saoudite, après s'être retrouvé seul face au but des Émirats arabes unis, où il a logé le ballon à l'intérieur des filets d'une frappe à ras de terre du pied gauche.

Saleh Abu Al-Shamat a bien failli ajouter le troisième but, après s'être retrouvé seul face au but de Khaled Issa, mais le ballon a heurté le poteau, privant l'Arabie saoudite de prendre une avance de trois buts dans le premier quart d'heure seulement.