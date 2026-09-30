Javier Tebas, le président de la Liga, a lancé une nouvelle attaque virulente contre le Real Madrid, cette fois via les réseaux sociaux.

Le président de la Ligue espagnole a réagi à la publication d'une personne sur « X », qui y partageait une vidéo de la chaîne télévisée du Real Madrid concernant un document relatif au Barça au sujet d'un prêt d'un montant de 4,5 millions d'euros à la société « Audio Visual New Age », une entreprise liée à Tebas lui-même.

Dans sa réponse, le président de la Ligue espagnole s'est concentré sur des transactions antérieures effectuées par le Real Madrid avec cette même société.

Tebas a affirmé détenir des documents prouvant ces transferts, déclarant : « J'ai joint deux exemples de transferts du Real Madrid vers la société Audio Visual New Age. Entre 2011 et 2013, le total des transferts du club vers cette société s'est élevé à 7 513 333,55 euros. Oui, vers la même société à laquelle le FC Barcelone contribuait. Incroyable ! »

Tebas a également réclamé des explications à deux personnes liées au Real Madrid quant aux raisons de ces transferts.

Il a écrit : « Demandez à Gas et à Chitín del Valle pourquoi ces transferts ont été effectués et quel en était le but. Et que Chitín explique aussi l'e-mail daté du 9 mai 2018, et qui lui a donné les instructions nécessaires pour le rédiger. »

Le président de la Ligue espagnole est allé encore plus loin, en demandant que les documents soient envoyés au Real Madrid afin que le club puisse à nouveau clarifier l'affaire publiquement.

Tebas a conclu ses propos en déclarant : « Envoie-leur les documents, Adrián, et demande-leur de publier une autre vidéo. Cette fois pour y expliquer ce qu'ils cachent. À suivre... Assez de mensonges et de manipulations... »







