Il n'est pas né star, et les portes de la gloire ne se sont pas ouvertes devant lui à l'adolescence. L'histoire de Jesús de Miguel Alameda n'est pas celle d'un talent façonné par les grandes académies, mais une épopée de combat qui aura duré une décennie entière, des terrains en terre battue des divisions inférieures jusqu'aux lumières du professionnalisme.

Il a atteint la deuxième division espagnole à l'âge de vingt-sept ans et, alors que tout le monde pensait que son rêve commençait enfin, la fin tragique est venue emporter un attaquant qui avait tant attendu pour devenir professionnel.

Le club de Tenerife a annoncé ce mardi le décès de son attaquant Jesús de Miguel, tournant ainsi la page d'un joueur qui s'était frayé un chemin avec d'immenses difficultés à travers presque tous les échelons du football espagnol.

Né à Madrid le 21 septembre 1996, de Miguel était réputé pour sa puissance dans la surface de réparation, sa capacité à jouer dos au but, à dominer les ballons aériens et à épuiser les défenseurs. Le rêve professionnel qui l'habitait depuis si longtemps ne s'est concrétisé qu'après près de 10 ans d'un travail acharné loin des projecteurs.

Son parcours a débuté à l'académie de jeunes de Leganés, puis il est passé par l'équipe réserve avant de rejoindre le Lugo Fuenlabrada. En 2017, il a connu son véritable envol avec l'Internacional Madrid, où il a inscrit 9 buts en 33 matchs et contribué directement à la montée du club en deuxième division B, selon «Sport ».

Il a ensuite évolué entre Fuenlabrada et l'Unión Adarve en prêt lors de la saison 2018-2019, avant de se retrouver à Navalcarnero. C'est là qu'il a explosé sur le plan offensif en inscrivant 12 buts en 29 matchs lors de la saison 2019-2020, menant le club madrilène à la montée, puis en ajoutant 4 autres buts la saison suivante en deuxième division B.

Le grand tournant de sa carrière est survenu en 2021 lorsqu'il a rejoint l'Unionistas de Salamanca. Lors de sa première saison en Primera Federación, il a marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives, des performances qui ont attiré l'attention du club de Castellón, qui l'a recruté en janvier 2023 pour entamer le chapitre le plus important de sa carrière.

Avec Castellón, il est devenu titulaire dès le premier jour, inscrivant 6 buts en une demi-saison, dont deux lors des matchs décisifs de la montée. Puis est venue la véritable saison de l'explosion, 2023-2024, lorsqu'il a marqué 16 buts en 35 matchs et conduit l'équipe à son retour tant attendu en deuxième division, après avoir été sacré champion de son groupe.

Son éclat cette saison-là n'est pas passé inaperçu, puisqu'il a été couronné meilleur joueur du deuxième groupe de la Fédération espagnole de football.

Son rêve tardif s'est enfin réalisé le 17 août 2024, lorsqu'il a disputé son premier match en deuxième division (LaLiga Hypermotion) sous le maillot de Castellón face à Eibar au stade d'Ipurua, alors qu'il avait 27 ans. Un mois seulement plus tard, il a livré son meilleur match dans la compétition en signant un doublé lors de la large victoire 5-2 contre Almería.

Après 3 saisons et 25 buts, il a mis un terme à son aventure avec Castellón pour en entamer une nouvelle avec Tenerife, qui venait de descendre en Primera Federación, et a signé un contrat jusqu'en juin 2028. Comme à son habitude, il n'a pas déçu son équipe, inscrivant 11 buts et formant un duo offensif redoutable avec Enric Gallego, qui a mené l'équipe à une montée quasi parfaite et à un retour rapide en deuxième division.

Cette saison, il n'a disputé que 6 matchs avant que ne survienne le tragique accident face à Andorre, qui a mis fin à la carrière d'un héros qui s'était construit à partir de rien.