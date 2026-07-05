Des tensions sans précédent au Sénégal… Les coulisses du différend entre Mané et Koulibaly

La sélection sénégalaise traverse une crise sans précédent depuis son élimination de la Coupe du monde 2026 au stade des seizièmes de finale, suite à une défaite 3-2 contre la Belgique après deux prolongations.

Les Lions menaient 2-0 avant que les Diables Rouges n’égalisent dans les cinq dernières minutes, entraînant deux prolongations puis une victoire belge sur penalty.

L’atmosphère s’est tendue au sein de la Fédération sénégalaise, entraînant le départ du responsable de la communication. Au-delà de cette gestion, jugée problématique par les instances dirigeantes, les choix de l’entraîneur Babi Thiaw sont désormais au cœur des débats.

Selon le site français « Foot Mercato », une réunion s’est tenue avant le coup d’envoi de la Coupe du monde entre l’entraîneur et plusieurs joueurs titulaires dans le vestiaire de la sélection sénégalaise au sujet de Malang Sarr.

Après une saison remarquée sous les couleurs de Lens, le défenseur de 27 ans s’est finalement retrouvé écarté de la sélection des Lions de la Teranga.

Selon le média, les dissensions au sein du vestiaire ont éclaté 24 heures avant le match d’ouverture contre la France (victoire 3-1 des Bleus) : Sadio Mané jugeait Koulibaly, arrivé blessé, pas tout à fait prêt à jouer.

Mani a alors proposé de le remplacer par Sarr, une suggestion à laquelle Koulibaly s’est farouchement opposé. Depuis, la tension entre les deux titulaires n’a cessé de monter, attisant la polémique autour de la sélection sénégalaise.

Koulibaly a bien été aligné d’entrée contre la France puis la Norvège, mais il a commis des erreurs coûteuses lors du dernier match, concédant trois buts et entraînant la défaite 3-2. Remplacé à la 72^e minute, il n’est plus entré en jeu jusqu’à l’élimination des Lions.