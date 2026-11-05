Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Des tensions dans le Tyneside ! Matthias Jaissle sort du silence sur les remous à Newcastle, alors que les mauvais résultats accentuent la pression sur l’entraîneur allemand

Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur principal de Newcastle United, Matthias Jaissle, assure conserver le soutien total de la direction du club malgré une série de mauvais résultats qui laisse l’équipe à la 13e place. Le technicien allemand fait l’objet de critiques croissantes après plusieurs défaites et des informations faisant état de divisions dans le vestiaire à St. James’ Park.

Publicité

Jaissle répond aux affirmations faisant état d’une confusion dans le vestiaire

Jaissle a tenté d’apaiser les inquiétudes grandissantes concernant son avenir à Newcastle, assurant bénéficier du soutien total de la direction du club. Newcastle traverse une période difficile, avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches et une élimination prématurée en Carabao Cup. Actuellement 13e du championnat, le club a vu la pression atteindre son paroxysme après une piètre défaite à domicile contre Everton, sa deuxième face au même adversaire en moins d’une semaine.

« J’essaie de ne pas suivre ce qui s’écrit, mais, bien sûr, on entend quelques commentaires ici et là », a expliqué Jaissle aux médias. « Ce qui est agréable, c’est que j’ai encore davantage senti, au sein du club, à quel point ses dirigeants sont engagés, et c’est vraiment important dans une semaine marquée par les spéculations et les rumeurs. Nous ne pouvons pas agir là-dessus. C’était donc bon de le savoir et de le ressentir, mais j’essaie, là aussi, de ne pas me laisser distraire. »

Jaissle écarte les rumeurs de confusion dans le vestiaire

Alors que certaines informations laissent entendre que des joueurs sont déconcertés par les récents changements tactiques, Jaissle assure que l’ambiance quotidienne au centre d’entraînement raconte une autre histoire.

« Il n’y a pas besoin de réunions ; on ressent ce soutien dans le travail de tous les jours », a ajouté Jaissle lors de son point presse d’avant-match. « Nous travaillons ici, au centre d’entraînement, du matin au soir, et c’est quelque chose que l’on ressent. Bien sûr, on reçoit aussi un message de temps en temps. Cela me montre simplement que tout le monde croit au projet à long terme et que chacun est conscient de la situation, avec une vision réaliste du chemin à parcourir et de l’endroit où nous en sommes aujourd’hui. »

Publicité
Publicité

Des blessures avant le déplacement à Fulham

Pour ne rien arranger, Newcastle se rendra à Craven Cottage ce week-end sans plusieurs joueurs clés. Le coup le plus dur concerne le milieu brésilien Joelinton, forfait pour cette rencontre après un nouveau pépin physique. De quoi compliquer encore les choix tactiques de Jaissle, déjà privé de Jacob Ramsey, suspendu pour un match après un carton rouge. L’entraîneur a confirmé l’indisponibilité de son milieu de terrain, déclarant : « Joelinton est de nouveau sorti sur blessure. Nous devons finaliser son protocole de soins et voir combien de temps il sera absent », selon le compte officiel de Newcastle United sur les réseaux sociaux.

Prochains matchs
FUL

FUL

Premier League

07 nov. 2026

NEW

NEW

Il y a toutefois quelques motifs d’espoir concernant la profondeur de l’effectif. L’entraîneur allemand a révélé que Matias Fernandez-Pardo s’entraîne de nouveau avec nous après s’être remis d’un virus qui l’a affaibli et tenu à l’écart pendant plus de deux semaines. Le jeune espoir Lewis Miley continue lui aussi de progresser nettement dans sa récupération, Jaissle soulignant que l’adolescent va « de mieux en mieux » chaque jour.

Newcastle espère que ces retours lui donneront un nouvel élan pour enchaîner une deuxième victoire consécutive à l’extérieur après son succès à Crystal Palace, et montrer que sa récente mauvaise passe n’est qu’une baisse de forme passagère.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur