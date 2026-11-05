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L’entraîneur principal de Newcastle United, Matthias Jaissle, assure conserver le soutien total de la direction du club malgré une série de mauvais résultats qui laisse l’équipe à la 13e place. Le technicien allemand fait l’objet de critiques croissantes après plusieurs défaites et des informations faisant état de divisions dans le vestiaire à St. James’ Park.

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Jaissle répond aux affirmations faisant état d’une confusion dans le vestiaire

Jaissle a tenté d’apaiser les inquiétudes grandissantes concernant son avenir à Newcastle, assurant bénéficier du soutien total de la direction du club. Newcastle traverse une période difficile, avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches et une élimination prématurée en Carabao Cup. Actuellement 13e du championnat, le club a vu la pression atteindre son paroxysme après une piètre défaite à domicile contre Everton, sa deuxième face au même adversaire en moins d’une semaine.

« J’essaie de ne pas suivre ce qui s’écrit, mais, bien sûr, on entend quelques commentaires ici et là », a expliqué Jaissle aux médias. « Ce qui est agréable, c’est que j’ai encore davantage senti, au sein du club, à quel point ses dirigeants sont engagés, et c’est vraiment important dans une semaine marquée par les spéculations et les rumeurs. Nous ne pouvons pas agir là-dessus. C’était donc bon de le savoir et de le ressentir, mais j’essaie, là aussi, de ne pas me laisser distraire. »

Jaissle écarte les rumeurs de confusion dans le vestiaire

Alors que certaines informations laissent entendre que des joueurs sont déconcertés par les récents changements tactiques, Jaissle assure que l’ambiance quotidienne au centre d’entraînement raconte une autre histoire.

« Il n’y a pas besoin de réunions ; on ressent ce soutien dans le travail de tous les jours », a ajouté Jaissle lors de son point presse d’avant-match. « Nous travaillons ici, au centre d’entraînement, du matin au soir, et c’est quelque chose que l’on ressent. Bien sûr, on reçoit aussi un message de temps en temps. Cela me montre simplement que tout le monde croit au projet à long terme et que chacun est conscient de la situation, avec une vision réaliste du chemin à parcourir et de l’endroit où nous en sommes aujourd’hui. »

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Des blessures avant le déplacement à Fulham

Pour ne rien arranger, Newcastle se rendra à Craven Cottage ce week-end sans plusieurs joueurs clés. Le coup le plus dur concerne le milieu brésilien Joelinton, forfait pour cette rencontre après un nouveau pépin physique. De quoi compliquer encore les choix tactiques de Jaissle, déjà privé de Jacob Ramsey, suspendu pour un match après un carton rouge. L’entraîneur a confirmé l’indisponibilité de son milieu de terrain, déclarant : « Joelinton est de nouveau sorti sur blessure. Nous devons finaliser son protocole de soins et voir combien de temps il sera absent », selon le compte officiel de Newcastle United sur les réseaux sociaux.

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Il y a toutefois quelques motifs d’espoir concernant la profondeur de l’effectif. L’entraîneur allemand a révélé que Matias Fernandez-Pardo s’entraîne de nouveau avec nous après s’être remis d’un virus qui l’a affaibli et tenu à l’écart pendant plus de deux semaines. Le jeune espoir Lewis Miley continue lui aussi de progresser nettement dans sa récupération, Jaissle soulignant que l’adolescent va « de mieux en mieux » chaque jour.

Newcastle espère que ces retours lui donneront un nouvel élan pour enchaîner une deuxième victoire consécutive à l’extérieur après son succès à Crystal Palace, et montrer que sa récente mauvaise passe n’est qu’une baisse de forme passagère.