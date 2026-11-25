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Le Bayern Munich a publié ce mercredi un communiqué officiel sur l'état de santé de sa star Jamal Musiala, après la polémique suscitée ces derniers jours par les détails de sa blessure et les examens médicaux qu'il a passés. Ce communiqué intervient avant le départ de l'équipe pour la France, où elle affrontera Lille en Ligue des champions.

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La crise trouve son origine dans des informations et des déclarations qui ont soulevé des questions sur la nature de l'état de santé du joueur allemand et sur les examens qu'il a passés ces derniers temps. S'y ajoute la polémique autour de la position de la direction du Bayern sur son avenir. Le club et l'agence du joueur ont donc publié une mise au point commune pour mettre fin aux rumeurs qui circulent.

Jamal Musiala souffre depuis plusieurs mois d'un trouble neurologique qui lui cause de grandes souffrances. Cette situation l'affecte, lui, mais aussi le Bayern Munich, qui a récemment essuyé de vives critiques pour avoir proposé de réduire son salaire en raison de ses performances modestes. L'affaire suscite un large débat en Allemagne.

Musiala a subi une rechute lundi dernier, comme l'a révélé le journal « Bild », et une guérison à court terme semble peu probable.

Le Bayern Munich s'apprête à affronter Lille ce mercredi, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le dossier Musiala occupe pourtant le devant de la scène au sein du club, après la révélation de nouveaux détails sur les examens médicaux passés par le joueur.

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Le dossier a suscité une vive polémique après les déclarations de certains dirigeants, anciens et actuels, du club sur l'avenir de Musial a. Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, et Karl-Heinz Rummenigge, ancien PDG du club, ont mis en doute la capacité du joueur à retrouver son niveau d'antan après ses problèmes de santé. Des questions ont également été soulevées sur une éventuelle révision de son salaire et des conditions de son contrat s'il ne retrouvait pas son niveau habituel, ce qui a ouvert la porte à de vives critiques contre la direction du club.

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La polémique a pris de l'ampleur avec l'intervention de la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO), qui a critiqué les déclarations des dirigeants du Bayern Munich. Selon elle, évoquer publiquement une possible baisse du salaire du joueur en raison de son état de santé constitue une pression inacceptable pendant sa convalescence, d'autant que les contrats doivent être respectés quels que soient les blessures ou les baisses de niveau.

Dans son communiqué commun avec l'agence « 11WINS », qui représente Musiala, le Bayern Munich a indiqué que la réunion tenue mardi avait été fructueuse et que la santé du joueur constituait la priorité absolue des deux parties. Le club a également assuré que le joueur bénéficiait d'un soutien total tout au long de son rétablissement et de son retour sur les terrains.

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Le communiqué précise que Jamal Musiala a passé un premier examen médical le 22 avril 2025 en raison de symptômes semblables à des crises d'absence. Cet examen a été réalisé en coordination avec le Bayern Munich et le service médical du club, dès l'apparition des premiers symptômes neurologiques.

Le club allemand et l'agence du joueur ont confirmé leur accord pour poursuivre les discussions dans les semaines à venir dans un esprit de coopération et de confidentialité. Une manière de signifier la volonté des deux parties de contenir la polémique autour de l'état de santé de Musiala et de ne pas divulguer d'autres détails que ceux figurant dans le communiqué commun.

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Ces développements surviennent alors que Musiala tente de retrouver sa condition physique et son niveau technique. Il a souffert de problèmes de santé qui l'ont empêché de jouer régulièrement, avant de contracter une blessure musculaire pendant la trêve internationale, qui l'a de nouveau éloigné des terrains.

Le joueur allemand a disputé les dernières minutes du match entre le Bayern Munich et Cologne, soldé par un nul 1-1 le 20 novembre, après près de deux mois d'absence en raison de sa blessure musculaire. Il a également fait le voyage en France avec la délégation de l'équipe en vue du match contre Lille, sans que cela signifie nécessairement qu'il soit apte à jouer.

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Musiala avait auparavant révélé souffrir de crises d'absence liées à un dysfonctionnement neurologique, en précisant que son état ne présentait aucun danger pour sa santé et qu'il comptait poursuivre sa carrière. Son retour sur les terrains suscite depuis un grand intérêt au sein du club allemand et parmi ses supporters.

Le Bayern Munich espère voir la fin de la crise qui entoure sa jeune star, et que celle-ci bénéficie du temps et du soutien nécessaires pour retrouver son niveau. D'autant que le joueur est lié au club bavarois par un contrat courant jusqu'en 2030 et qu'il figure parmi les éléments majeurs sur lesquels l'équipe compte pour les années à venir.