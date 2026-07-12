Des surprises et un message de fidélité… Les détails de la cérémonie d'hommage à l'équipe nationale égyptienne au stade du Caire

Les préparatifs de la cérémonie d’hommage à l’équipe nationale égyptienne, après sa participation historique à la Coupe du monde 2026, ont connu de nouveaux développements, Mostafa Azzam, secrétaire général de la Fédération égyptienne de football, a dévoilé les détails de la cérémonie tant attendue qui se tiendra au stade international du Caire et réunira les stars de l’équipe nationale actuelle et les légendes du football égyptien lors d’une soirée exceptionnelle, riche en surprises pour les supporters.

Les Pharaons avaient conclu leur parcours en atteignant les huitièmes de finale avant de s’incliner 3-2 face à l’Argentine, championne en titre, lors l’un des matchs les plus spectaculaires de l’épreuve.

Lors d’une intervention télévisée sur la chaîne « On Sport », Azzam a expliqué que la cérémonie du stade du Caire viendrait prolonger celle déjà tenue à El Alamein, afin de saluer l’ensemble du parcours des Pharaons dans cette Coupe du monde 2026.

Il a précisé que la cérémonie se déroulera sur la pelouse, en présence des joueurs et de leurs familles, afin de saluer l’exploit accompli et d’associer les proches à cet événement exceptionnel.

Azzam a précisé que, malgré le calendrier serré, la Fédération avait convié plusieurs générations emblématiques des Pharaons, à commencer par celle de 1986, championne d’Afrique, la génération 1990 ayant pris part à la phase finale de la Coupe du monde en Italie, ainsi que les champions du triplé historique des éditions 2006, 2008 et 2010, sans oublier les joueurs de l’équipe de 2018 qui ont disputé la Coupe du monde en Russie.

La tribune d’honneur du stade du Caire sera réservée aux stars et aux légendes du football égyptien, afin de leur donner une place de choix lors de la cérémonie et de souligner la continuité entre les générations.

Le secrétaire général de la Fédération égyptienne de football a par ailleurs confirmé que les préparatifs de la cérémonie étaient en phase finale afin d’assurer un événement à la hauteur de la stature de l’équipe nationale et des légendes célébrées.

Il a également précisé que la Société unifiée des sports supervise l’organisation de l’événement et a préparé une série de numéros et de surprises exceptionnelles qui conféreront à la cérémonie un caractère unique, en hommage à l’histoire du football égyptien et à ses figures emblématiques.

Dans le même ordre d’idées, la société « Tazkarti » a annoncé la mise en vente des billets pour la cérémonie d’hommage à l’équipe nationale égyptienne, qui se tiendra au stade international du Caire devant un public complet.

L’artiste Tamer Hosny assurera l’animation de la soirée, programmée le lundi 13 juillet à partir de 21h00 et prévue pour durer trois heures. Un moment festif alliant sport et spectacle pour célébrer l’équipe nationale et son parcours lors de la Coupe du monde 2026.