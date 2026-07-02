Des supporters ont surpris un joueur comptant six sélections avec les Oranje en train de s’embrasser à Ibiza

Wesley Hoedt, défenseur d’Al-Shabab, a fait une apparition cette semaine dans une vidéo de Bankzitters, la chaîne YouTube la plus suivie des Pays-Bas. Le joueur, qui compte six sélections avec les Oranje, profitait visiblement de ses vacances à Ibiza.

Dans l’épisode, les influenceurs confient l’organisation de leur journée à l’artiste Russo, qui les conduit au Halftime Show du club Lío.

Soudain, un rebondissement : après que la Kiss Cam a cadré un couple, les influenceurs reconnaissent une figure familière : Hoedt.

L’homme confirme alors qu’il s’appelle Wesley. Les Bankzitters l’acclament chaleureusement : « Hoedt, Hoedt, Hoedt ! »

« J’ai besoin d’un moment pour réaliser que Wesley Hoedt est en train de s’embrasser à pleine bouche ici », ajoute l’un des garçons.

Selon RealityFBI, la jeune femme en question se nomme Miriam Manar ; il s’agit de la nouvelle compagne du défenseur. Fin décembre, celui-ci avait mis fin à sa relation avec la chanteuse Emma Heesters.

Coïncidence : Heesters figure sur le dernier EP de Russo, intitulé « Rutje ». Le single « Liefdesverdriet » totalise déjà plus de 2,6 millions d’écoutes.