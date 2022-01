Des supporters du Real Madrid choisissent entre Mbappé et Haaland

Le Real Madrid s'attend à une fenêtre de transfert de janvier calme, mais ce qui est devenu clair avec leur visite en Arabie saoudite, c'est que les fans de Riyad veulent qu'ils signent Kylian Mbappé.

Mbappé ou Haaland ? Les supporters du Real tranchent

Florentino Perez a tenu à être présent à la séance d'entraînement des Blancos vendredi matin, aux côtés de Jose Angel Sanchez et Emilio Butragueno.

Il a discuté avec Carlo Ancelotti pendant quelques instants, mais ce qui était intéressant, c'est la façon dont il a parlé avec la presse espagnole itinérante juste avant la séance d'entraînement.

Il est devenu clair que ce que beaucoup de fans du Real Madrid dans la région veulent, c'est Mbappé - ils ne veulent parler de rien d'autre - encore moins d'Erling Haaland.

Perez est le roi pour savoir quels joueurs sont les plus commercialisables, et à une époque où, pour une raison évidente, les investissements saoudiens dans le sport sont si importants, c'est simplement une raison de plus pour cibler l'étoile brillante du football français.