Les supporters de la ville américaine d’Austin ont partagé une journée festive avec l’équipe nationale saoudienne, qui a entamé ses préparatifs concrets en vue de son premier match de la Coupe du monde 2026 contre l’Uruguay.

Jeudi matin, les coéquipiers ont entamé leurs préparatifs en vue de défier l’Uruguay mardi prochain à Miami, pour le compte du premier tour du groupe H de la Coupe du monde.

La séance, d’une heure, s’est déroulée au stade Q2 d’Austin devant quelques supporters, puisque l’accès était ouvert au public et aux médias, conformément au règlement de la FIFA.

À l’issue de la séance, cinq joueurs – Salem Al-Dossari, Saleh Al-Shehri, Ali Majrashi, Nawaf Al-Aqidi et Mohammed Abu Al-Shamat – ont pris le temps de rencontrer les supporters, de signer des autographes et de poser pour des photos.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, cette action s’inscrit dans le programme communautaire que la FIFA promeut durant le Mondial 2026 afin de rapprocher les sélections des supporters locaux.

Dans ce cadre, la communauté d’Austin a été sélectionnée parmi les 25 communautés accueillant le public pour une journée dans les trois pays organisateurs de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Aqeel précise que cette action, menée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé, vise à inciter les enfants à pratiquer une activité physique régulière.

L’organisation estime en effet que 80 % des enfants dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique au quotidien. L’objectif est donc de les inciter à bouger en leur offrant la chance de rencontrer leurs idoles de la Coupe du monde.

Rappelons que l’équipe d’Arabie saoudite est logée dans le groupe H de la phase finale de la Coupe du monde 2026, aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.