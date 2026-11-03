Partager Suivez GOAL sur Google

Le match de Ligue des champions entre Manchester United et l’AS Rome a été brièvement interrompu mardi lorsque des supporters ont jeté des balles de tennis sur la pelouse d’Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club, les Glazer. L’équipe de Michael Carrick était menée 2-0 à la mi-temps après des buts de Matias Soule et Donyell Malen dans les 17 premières minutes, poussant Alan Shearer à qualifier sa prestation en première période d’« embarrassante ».

Publicité

Les supporters de Manchester United protestent contre les Glazer à Old Trafford

Le début de saison catastrophique de Manchester United ne montrait aucun signe d’amélioration mardi soir, et les supporters ont exprimé leur mécontentement dans les tribunes d’Old Trafford. Selon le Daily Star, des supporters du Stretford End ont lâché des ballons verts et dorés avant le coup d’envoi pour protester contre les Glazer, propriétaires du club.

À la 20e minute, une interruption de jeu a donné aux supporters l’occasion de jeter des balles de tennis et d’autres objets sur la pelouse. Le jeu a été brièvement interrompu pendant que Matheus Cunha et Bryan Mbeumo dégageaient les projectiles, lors d’une soirée où le poste de Carrick ne tenait plus qu’à un fil après neuf matches sans victoire.

La Roma punit les erreurs de Manchester United avec deux buts en six minutes

La protestation est survenue alors que la Roma menait déjà 2-0 après seulement 17 minutes. Kobbie Mainoo a perdu le ballon trop facilement à la 11e minute et, alors que Diogo Dalot était monté plus haut que tous ses coéquipiers, Soule s’est glissé dans l’espace laissé libre au poste d’arrière gauche pour marquer.

Six minutes plus tard, Ayden Heaven, titulaire pour la première fois en Ligue des champions, a contré du bras un tir de Soule à bout portant. L’arbitre a désigné le point de penalty sans hésiter et sa décision a été confirmée après vérification par la VAR. Malen a pris Senne Lammens à contre-pied et trouvé le coin opposé.

Publicité Publicité

Shearer juge Manchester United « embarrassant »

Sur Amazon Prime, l’ancien arbitre Mark Clattenburg a assuré que la bonne décision avait été prise. Il a déclaré : « Même après vérification, le bras est tendu. C’est un tir en direction du but et, selon les directives, les arbitres accordent normalement un penalty quand le ballon touche la main sur un tir en direction du but. L’arbitre est très bien placé. » Shearer était d’accord : « Il n’y a aucun doute, son bras était levé et le ballon se dirigeait vers le but. Le penalty allait forcément être accordé, surtout dans cette compétition. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Il s’est passé exactement la même chose une nouvelle fois. Ils perdent le ballon sur le côté gauche de la Roma, qui fait basculer le jeu à droite, et ils sont encore complètement exposés. On dirait qu’ils en ont payé le prix. Des erreurs partout sur le terrain. C’est une erreur après l’autre, encore et encore. C’est embarrassant. Vraiment. » Il a ajouté plus tard : « Je vois une équipe pleine de confiance et de conviction. Tous ses joueurs veulent le ballon. Et je vois en face une équipe à court d’idées, sans conviction ni confiance, qui joue sans rien de tout cela. »

Que peut faire Manchester United en seconde période ?

La situation aurait pu être pire : seule une intervention de Leny Yoro au tout dernier moment a empêché l’équipe de Gian Piero Gasperini d’inscrire un troisième but avant la pause.

Publicité

Manchester United avait abordé cette rencontre avec une victoire en trois matches de Ligue des champions. Carrick a désormais besoin d’une réaction majeure en seconde période pour préserver les chances de qualification de son équipe.