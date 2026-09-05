Kjell Scherpen se fait sévèrement critiquer en Angleterre après la défaite 0-2 d’Ipswich Town contre Liverpool. Le gardien de 26 ans n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts d’Alexander Isak et se fait durement tacler aussi bien par la BBC que par les supporters du promu.

La BBC attribue la note de 4 à Scherpen, ce qui en fait l’un de ses juges les plus sévères. Le diffuseur britannique se montre surtout critique envers son intervention sur le but de l’ouverture du score, même s’il est aussi souligné que le portier de 26 ans s’est ensuite quelque peu repris avec quelques arrêts intéressants.

Le compte de supporters Tractor Boys Talk n’épargne pas non plus Scherpen et lui donne un 4,5. « Il a réalisé quelques arrêts corrects, mais sur les deux buts, son travail de gardien a été très faible », peut-on lire, avant que sa tentative hésitante sur le 0-1 et son placement sur le deuxième but ne soient particulièrement critiqués.

Sur le but de l’ouverture du score, tout a mal tourné après seulement quelques minutes. Cody Gakpo a servi Isak après une belle action, avant que le Suédois ne déclenche une frappe puissante ; Scherpen a encore touché le ballon, mais n’a pas réussi à empêcher le tir de finir dans son but et a vu Liverpool prendre l’avantage.

Peu après, Scherpen a de nouveau semblé malheureux. Gakpo a lancé Isak de l’extérieur du pied, avant que l’attaquant n’élimine son adversaire et ne glisse le ballon sous le Néerlandais, très avancé hors de son but : en moins de dix minutes, Ipswich était mené 0-2.

Sur X, les critiques se déchaînent ensuite. Un supporter écrit : « J’ai défendu Scherpen quand tout le monde doutait de lui, mais hier, c’était terrible. À mon avis, cela ne prendra pas longtemps avant que Walton soit dans les buts. » Un autre fan se montre encore plus cruel : « Scherpen s’est réveillé aujourd’hui et a choisi d’être inutile. »

Son intervention sur les buts est également disséquée par les supporters. « Ce ballon ne doit pas rentrer. Ce n’est pas facile de vite aller au sol quand on mesure 2,06 mètres, mais Scherpen était déjà dessus », peut-on entendre, tandis qu’un autre suiveur d’Ipswich affirme : « Il a commis deux grosses erreurs, les deux parce qu’il n’est pas descendu assez vite. Avec sa taille, cela reste une source d’inquiétude. »

Tractor Boys Talk va un pas plus loin et estime que le deuxième gardien Christian Walton doit avoir sa chance dans les buts lors du prochain match. Walton était encore le gardien numéro un d’Ipswich la saison dernière. « Dehors Scherpen », lance le compte.

Pourtant, tout le monde n’est pas prêt à enterrer Scherpen immédiatement. Le gardien a évité avant la pause que Liverpool ne creuse davantage l’écart grâce à des arrêts sur des tentatives de Dominik Szoboszlai, et un fan appelle à la patience : « Il n’a pas été formidable, mais nous devons continuer à le soutenir. Il a aussi réalisé de bons arrêts. »