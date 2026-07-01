Des statistiques surprenantes au Mondial : « Vitinha, le Portugais », bien loin du niveau de la pépite parisienne

Le milieu de terrain portugais Vitinha, l’un des meilleurs meneurs de jeu mondiaux et pensionnaire du Paris Saint-Germain, a livré une prestation décevante lors de la Coupe du monde 2026. Selon la presse, ses statistiques sont même inférieures à celles de la Coupe du monde 2022 au Qatar et à ses performances actuelles à Paris.

Selon le journal « AS », Vitinha n’est pas le joueur qu’on connaît, ou peut-être que le Portugal ne parvient pas à exploiter pleinement ses capacités.

Telle est la réalité : le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, l’un des meilleurs meneurs de jeu au monde, ne laisse pratiquement aucune empreinte sur cette Coupe du monde, tout comme le reste de la sélection portugaise.

Aucune trace du milieu, autrefois encensé, qui s’était imposé par son style de jeu.

Trois matchs, deux nuls, une entame décevante face au Congo puis une fin de parcours inquiétante contre la Colombie : des signes qui suggèrent que le système de Roberto Martínez ne met pas en valeur Vitinha, contrairement à celui de Luis Enrique au PSG.

De plus, le trio de milieu de terrain extrêmement performant qu’il forme avec Fabián Ruiz et João Neves au PSG, souvent présenté comme l’un des meilleurs au monde à ses postes, ne fonctionne pas avec le Portugal.

João Neves n’est pas encore un titulaire indiscutable (il était d’ailleurs sur le banc face à la Colombie), tandis que Rúben Neves, que Roberto Martínez apprécie particulièrement, se distingue par sa capacité à se positionner mais manque de mobilité, ce qui étouffe l’expression de Vitinha.

Quant à Bruno Fernandes, il évolue plus loin de la surface de réparation que ne le souhaiterait le milieu parisien pour mieux se coordonner avec ses partenaires.

Ses statistiques lors de cette Coupe du monde le confirment : titulaire lors des trois matches, il a joué 250 minutes, parcouru 28,6 kilomètres et obtenu une note globale de 6,8, soit un point de moins que sa moyenne sur la saison avec le Paris Saint-Germain (7,7). Sa vitesse maximale a atteint 31,4 km/h en 101 sprints.

Il a pris part à 579 actions offensives, réalisé 281 passes et 143 récupérations de balle, provoqué neuf pertes de balle chez l’adversaire et exercé une pression à 54 reprises.

Son indice de dangerosité pour l’adversaire s’établit à 0,20, il n’a remporté que cinq duels et créé deux occasions seulement. Des chiffres inférieurs à sa performance au Qatar dans tous les domaines.

La prestation du Portugal a été vivement critiquée, nombre d’observateurs la qualifiant de plus grande déception du tournoi.

Les Portugais ont terminé deuxièmes de leur groupe, derrière la Colombie ; ils n’ont pas perdu leur dernier match face aux Colombiens, qui les ont clairement dominés, et n’ont évité la défaite que grâce à une décision de hors-jeu.

Ce partage ne lui a toutefois pas permis de prendre la tête du groupe, compliquant encore son parcours. Le Portugal affrontera la Croatie au tour suivant et, en cas de succès, devrait défier l’Espagne.