Un rapport de presse a fait, ce jeudi, l'éloge de la prestation de l'Allemand Karim Adeyemi, joueur du Barça, lors de la soirée de la victoire écrasante de son équipe face au Racing Santander (7-2), en Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Il sourit. Il court. Il court beaucoup, sans s'arrêter. La vitesse est l'un de ses points forts. Il prend du plaisir. Et le public du Camp Nou vibre avec cet enthousiasme. »

Karim Adeyemi (24 ans) a fait son retour sur les terrains de football avec un large sourire, transformant la victoire écrasante face au Racing Santander en une nouvelle occasion de s'affirmer.

L'Allemand n'a pas marqué lors de la rencontre qui s'est terminée sur le score de 7-2, mais il a livré une prestation digne du festival de football qui s'est tenu sur la pelouse du Barça.

Adeyemi a tenté 8 tirs, en plus de 6 dribbles réussis, de la création de 4 occasions de but, de 5 récupérations de balle, de deux centres, il a obtenu deux penalties et délivré une passe décisive, et surtout, il y avait ce sentiment permanent qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, quelque chose pouvait se produire.

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Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès la première minute, il a brillé, sa vitesse a ouvert le terrain, épuisé la défense du Racing et transformé l'aile gauche en une véritable autoroute lorsqu'il échangeait des passes avec Cancelo.

L'Allemand a attaqué les espaces, exactement comme l'avait recommandé Flick, dépassant les défenseurs, changeant le rythme du jeu et faisant voler en éclats une défense qui peinait à résister face à l'attaque déferlante du Barça.

Une occasion en or s'est présentée à lui après une passe en profondeur de Pedri. Il a contrôlé le ballon et l'a lobé au-dessus d'Aguirrezabala d'un tir enveloppé qui est passé près du poteau.

Le but n'a pas été inscrit, mais il a fait tout le reste : dribbles, création d'occasions, fautes obtenues, et cette énergie stupéfiante qui enflamme l'enthousiasme du public.

Adeyemi a obtenu deux penalties parce que chacune de ses accélérations représentait une menace. Le second est venu après une nouvelle percée de sa part, lorsqu'Iker Luque l'a fauché dans la surface de réparation.

Et alors que le match semblait plié, Adeyemi a eu une dernière touche de magie. À la 89e minute, il a récupéré le ballon, s'est élancé, a dépassé son défenseur, puis s'est infiltré dans la surface de réparation et a transmis le ballon à Lamine Yamal, qui a fait trembler les filets.

Mais cela ne s'est pas arrêté là. Dans le temps additionnel, il a failli inscrire un but magnifique d'une touche acrobatique, et le public du Camp Nou a accueilli l'action par de chaleureux applaudissements.

L'attaquant allemand a réalisé 74 touches de balle lors de la rencontre, a participé à 42 passes avec un taux de réussite de 85,7 %, a récupéré le ballon cinq fois et a obtenu quatre fautes.

Il n'a pas été un simple ailier attendant de recevoir le ballon pour s'élancer, il a été présent dans le cours du jeu et a contribué efficacement aux offensives du Barça. Flick a misé sur lui cet été, un nouveau coup gagnant de l'entraîneur allemand.