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Loai Mohamed

Traduit par

Des statistiques qui s’envolent… L’Algérie comme tremplin pour Messi, qui s’apprête à célébrer deux exploits majeurs

L. Messi
Argentine vs Algérie
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É.-U.

Un anniversaire historique et un nouveau centenaire… « El Pulga » fait sensation à la Coupe du monde

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, fêtera deux événements marquants lors de la rencontre face à l’Algérie dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant figure dans le onze de départ pour la rencontre de ce mercredi matin face aux « Guerriers du désert », au stade Arrohide, dans le cadre du groupe 10.

Selon le site spécialisé Opta, il fête les 20 ans de son premier match en Coupe du monde, une rencontre face à la Serbie remportée 6-0 le 16 juin 2006 en Allemagne.

Il dispute ce mercredi son 27e match dans la compétition, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à prendre part à six éditions différentes.

Coupe du monde
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Argentine
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Il a déjà marqué 13 buts et doit en inscrire 4 supplémentaires pour dépasser le record de Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Par ailleurs, il fêtera sa 200e sélection toutes compétitions confondues avec l’Albiceleste.

Son premier match international remonte au 17 août 2005 : il avait alors remplacé un coéquipier pendant une minute face à la Hongrie, en match amical remporté 2-1 par l’Albiceleste. Depuis, la légende a marqué 117 buts en 199 rencontres.

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