James Tavernier, icône du club, quittera les Rangers FC en fin de saison. Selon Fabrizio Romano, le latéral droit de 34 ans partira libre à la recherche d’un nouveau défi.

C’est ainsi la fin d’une époque : arrivé en 2015 en provenance de Wigan Athletic pour seulement 250 000 euros, le défenseur avait rapidement endossé le brassard de capitaine.

À Glasgow, il est devenu capitaine et le chouchou du public. Formé à Leeds United puis à Newcastle United, il aurait pu rejoindre la Premier League à plusieurs reprises, mais il est toujours resté fidèle aux Rangers.

Il compte actuellement 562 matchs officiels sous le maillot des Rangers et affiche des statistiques remarquables pour un défenseur.

Sous le maillot des Gers, il a inscrit 144 buts et délivré 148 passes décisives, terminant même meilleur buteur de l’Europa League 2021/22.

En finale de cette campagne européenne, les Rangers de Giovanni van Bronckhorst se sont inclinés aux tirs au but face à l’Eintracht Francfort.

Avec les Rangers, il a déjà conquis cinq titres écossais et pourrait ajouter une nouvelle ligne à son palmarès si le club rattrape les Hearts au classement cette saison.