Lors de la victoire 1-0 (0-0, 0-0) de la Furia Roja, arrachée de haute lutte après prolongation, le défenseur du FC Barcelone a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Non seulement il a contribué à ce que l’Espagne ne concède à nouveau aucun but, mais les statistiques individuelles de ce joueur de 19 ans en disaient long.

Après 120 minutes de jeu, Cubarsi a totalisé le plus grand nombre de touches de balle (139) et de passes (121), avec un taux de réussite de 96 %.

Il a par ailleurs réalisé le plus grand nombre d’interventions défensives (6) et s’est même illustré offensivement : ses 21 passes décisives face à l’Argentine constituent le meilleur total du match.

Sa performance lui a valu, au coup de sifflet final, le titre officiel de meilleur jeune joueur du tournoi. Il entre ainsi dans les pas de Kylian Mbappé et Thomas Müller, distingués lors de leurs premières Coupes du monde.

Associé à son coéquipier Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), lui aussi en pleine forme, il a été l’un des principaux artisans du parcours espagnol : un seul but encaissé en huit matchs.

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Un seul but encaissé : l’Espagne entre dans l’histoire de la Coupe du monde

En près de cent ans d’histoire de la Coupe du monde, aucune autre équipe n’avait réussi une telle performance. L’attaquant belge Charles De Ketelaere a été l’unique joueur à tromper le gardien espagnol Unai Simon, lequel, tout comme Cubarsi, a reçu une récompense individuelle en tant que meilleur gardien du tournoi.

Au cours des sept autres rencontres, il n’a pas eu à ramasser le ballon au fond de ses filets. Le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay en phase de groupes, l’Autriche en seizièmes, le Portugal en huitièmes, la France en demi-finale et l’Argentine en finale : aucune de ces sélections n’a réussi à percer le verrou ibérique.

Lors de cette Coupe du monde, Cubarsi a été, avec Simon et le latéral gauche Marc Cucurella, l’un des trois seuls joueurs espagnols à avoir disputé l’intégralité du tournoi.

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Pau Cubarsi s’est parfois montré moins à l’aise au FC Barcelone.

Le tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique a parfois offert un contraste flagrant avec les performances du jeune homme de 19 ans au FC Barcelone la saison dernière. Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Cubarsi était certes titulaire régulier pendant la majeure partie de la saison et a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues (un but), mais ses prestations parfois instables n’ont pas forcément contribué à la stabilité défensive des Catalans.

Les supporters du Barça se souviendront surtout de sa demi-finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid en avril. Face à Giuliano Simeone, il s’était laissé déborder avant de commettre une faute de dernier recours, sanctionnée d’un carton rouge.

L’arbitre l’a logiquement expulsé d’un carton rouge, et le Barça a perdu la rencontre sur le score serré de 0-2. Comme le match retour, disputé une semaine plus tard sans Cubarsi, suspendu, n’a pu être remporté que 2-1, les Catalans ont été éliminés de la Ligue des champions.