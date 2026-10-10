Tous les regards se tournent vers la confrontation entre Milan et Sassuolo, dans le cadre de la sixième journée du championnat italien, alors que Sassuolo domine lors des dernières rencontres entre les deux équipes et que les Rossoneri cherchent à prolonger leur série sans défaite cette saison.

Selon le réseau de statistiques Opta, les chiffres révèlent un ensemble de faits marquants avant le match, à commencer par les résultats des confrontations directes, en passant par les performances des deux équipes sur le terrain, jusqu'aux statistiques offensives de certains joueurs.

Sassuolo domine dans les confrontations directes. Sassuolo a évité la défaite lors de 7 de ses 9 derniers matchs disputés face à Milan en championnat italien, avec 4 victoires et 3 nuls, dont les 3 dernières confrontations, qui ont vu une victoire et deux nuls, soit la plus longue série de l'équipe sans défaite face à Milan dans la compétition.

Milan a perdu son dernier match disputé à l'extérieur face à Sassuolo en championnat italien, après avoir maintenu sa série sans défaite durant 8 matchs consécutifs, avec 6 victoires et deux nuls.

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La dernière fois que les Rossoneri ont perdu deux matchs consécutifs à l'extérieur face à Sassuolo dans la compétition remonte à 2016, lorsqu'ils avaient subi trois défaites consécutives.

La malédiction de la première période poursuit Sassuolo

Sassuolo n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 10 derniers matchs disputés face à Milan en championnat italien durant la première période, contre 3 nuls et 6 défaites.

Cette unique victoire est survenue sur le score de 3-1, le 28 novembre 2021, après que l'équipe a renversé son retard en victoire grâce aux buts de Gianluca Scamacca et Domenico Berardi, encadrés par un but contre son camp inscrit par erreur par Simon Kjaer.

Milan cherche à prolonger sa série sans défaite. Après avoir obtenu 3 victoires et deux nuls, Milan pourrait réussir à conserver sa série sans défaite durant ses six premiers matchs en championnat italien pour la première fois depuis la saison 2022-2023.

Toutefois, les Rossoneri pourraient enregistrer 3 nuls lors des 6 premières journées pour la première fois depuis la saison 2018-2019. La force de Sassuolo à domicile. Sassuolo a obtenu 8 victoires lors de ses 11 derniers matchs disputés à domicile en championnat italien, contre 3 défaites.

Et depuis le début de la seconde moitié de la saison dernière, seules l'Inter, avec 10 victoires, et la Roma, avec 9 victoires, ont décroché plus de victoires à domicile, tandis que Naples a enregistré le même nombre de victoires que Sassuolo, soit 8 victoires.

Des statistiques offensives marquantes pour les deux équipes

Sassuolo est, avec Monza, l'une des deux équipes à avoir réussi à marquer et à encaisser au moins un but lors de chaque match disputé en championnat italien cette saison.

Sassuolo n'avait jamais marqué lors de chacun de ses six premiers matchs sur une même saison en première division italienne, sauf lors des saisons 2015-2016, 2018-2019 et 2020-2021.

Aucune équipe de football n'a tenté plus de frappes depuis l'extérieur de la surface de réparation que Côme, avec 41 frappes, et la Juventus, avec 38 frappes, à l'exception de Sassuolo, qui a tenté 35 frappes en championnat italien cette saison. À l'inverse, aucune équipe n'a tenté moins de frappes de loin que Milan, avec 14 frappes, à égalité avec Parme.

Milan possède le plus haut taux de conversion de frappes en buts en championnat italien cette saison, avec un taux de 15,6 pour cent, ayant marqué 10 buts sur 64 frappes. En revanche, Sassuolo a marqué un but de moins, soit 9 buts, mais à partir de 22 frappes supplémentaires, pour un total de 86 frappes.

Le joueur Domenico Berardi a marqué 12 buts en 20 matchs disputés en championnat italien contre Milan et, sur toute l'histoire de la compétition, seuls Silvio Piola, avec 22 buts, et Enrico Chiesa, avec 14 buts, ont réussi à marquer davantage de buts contre les Rossoneri, tandis qu'Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni et Stefano Nyers possèdent également 12 buts.

Le joueur Diego Moreira a marqué 3 buts pour Milan en championnat italien en 127 minutes réparties sur 3 apparitions, et seuls deux joueurs ont réussi à marquer 4 buts lors de leurs quatre premiers matchs avec les Rossoneri dans la compétition au cours des deux dernières décennies, à savoir Mario Balotelli en 2013 et Krzysztof Piatek en 2019.



