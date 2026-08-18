Borussia Dortmund s’est abstenu d’un possible petit tacle. Dans l’annonce officielle du transfert de Joey Veerman, qui arrive du PSV Eindhoven grâce à une clause libératoire de 22 millions d’euros et a signé jusqu’en 2031, le BVB n’a évoqué nulle part le caractère du nouveau milieu axial.

C’était sans doute la bonne chose à faire. Car ce mot avait déjà provoqué suffisamment d’agitation autour du joueur de 27 ans ces derniers mois. Le point de départ du débat, mené intensément aux Pays-Bas, remonte à une conférence de presse tenue vers la fin du mois de mars dernier.

« Le caractère de Joey est… différent », avait alors déclaré à propos de Veerman Ronald Koeman, qui n’est plus aujourd’hui sélectionneur des Pays-Bas. Koeman était déjà certain à l’époque qu’il ne retiendrait pas Veerman pour la Coupe du monde. « J’ai parlé avec Joey et je lui ai dit que pour le poste de numéro 6 gauche, il n’était ni mon premier ni mon deuxième choix, avait-il expliqué. Si tout le monde est en forme, il n’entre pas dans le cadre pour le groupe de la Coupe du monde. À son poste, je choisis d’autres types de joueurs. »

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Joey Veerman : meilleur passeur d’Eredivisie en 2024 et 2026

Ce n’était pas la première fois que Koeman agissait ainsi. Il existe un passif entre les deux. Lors du troisième match de groupe de l’Euro 2024 contre l’Autriche, perdu 3-2, Koeman avait déjà remplacé prématurément Veerman dès la 35e minute alors que le score était de 1-0. Veerman a ensuite bien rejoué en huitième, en quart et en demi-finale, mais il n’a plus jamais été convoqué par la suite.

« C’était une situation extrême », disait ainsi Koeman il y a cinq mois au sujet de sa décision contre l’Autriche. « Je peux imaginer qu’il soit très douloureux pour un joueur d’être remplacé après 35 minutes. Ce n’est pas comme si je me disais : je ne veux pas d’un tel caractère. Le caractère joue un rôle, mais c’est avant tout une décision sportive », a souligné l’entraîneur.

Veerman lui-même a fini par exploser à la fin de la saison dernière. Il venait alors d’être champion avec le PSV pour la troisième fois de suite. Veerman a disputé la meilleure de ses quatre années à Eindhoven. Il a marqué huit buts et délivré 14 passes décisives, personne n’a fait mieux en Eredivisie. En 2023/24 aussi, ses 16 passes décisives n’avaient pas été dépassées. En outre, la saison dernière, il a été le joueur ayant tenté le plus de passes dans le dernier tiers, réussi le plus de passes et effectué le plus de passes ayant mené à une occasion de but dans l’ensemble du championnat.

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Publicité « avec un vrai caractère » : le conflit entre Joey Veerman et Ronald Koeman

« Je crois que j’étais le seul aux Pays-Bas à m’y attendre réellement », a ainsi déclaré Veerman à ESPN au sujet de sa non-sélection pour le groupe de la Coupe du monde. « Quand il y a sans arrêt ce genre de conférences de presse et qu’on dit que mon caractère ne va pas, à un moment on en a tout simplement assez. C’est sa décision de choisir qui il convoque, mais il ne doit pas prétendre que mon caractère est le problème. Ces conférences de presse commencent un peu à m’agacer. Il n’a plus besoin de m’appeler. »

Le point culminant de ce différend est venu de Veerman lui-même. Un jour avant le premier match des Pays-Bas à la Coupe du monde contre le Japon, une publicité pleine page est parue dans le journal De Telegraaf. Veerman y faisait la promotion de la marque de jeans et de mode G-STAR, debout au bord de l’eau, un ballon orange entre les pieds. Avec ce slogan : « Du denim avec un vrai caractère. »

Veerman a certes déclaré plus tard qu’on lui avait indiqué que la publicité ne serait publiée que trois jours plus tard. Il n’en reste pas moins quelqu’un qui ne mâche pas ses mots. Il y a un peu plus d’un mois, il expliquait ainsi au sujet de ses ambitions de départ : « En ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Il n’y a pratiquement pas d’intérêt pour le moment. Cela peut être agaçant qu’on me demande sans cesse pourquoi je n’ai encore jamais changé de club. À la longue, cela use les nerfs. Mon souhait est de réaliser un grand transfert, mais à l’heure actuelle, cela ne se concrétisera pas. »

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Joey Veerman a failli rejoindre Brentford FC

Comme condition, Veerman a cité un club qui joue sur la scène internationale, en soulignant : « L’Italie et l’Espagne me conviendraient bien, mais malheureusement les clubs de ces pays ne montrent aucun intérêt pour moi. » C’était déjà le cas récemment. L’été dernier, Brentford FC voulait toutefois le faire venir en Angleterre, mais le club a laissé passer la date limite de sa clause libératoire inscrite dans son contrat, et Eindhoven a refusé. En hiver, Veerman a ensuite négocié pendant plus de deux semaines avec Fenerbahçe, sans être convaincu par un départ.

Cette fois, c’était différent avec le BVB. Veerman parlait d’un « grand club » et d’une « opportunité fantastique » qu’il attendait « depuis des années », avant même de poser sa signature au bas de son nouveau contrat. Mais quel type de joueur les Westphaliens récupèrent-ils avec lui, lui qui a inscrit 31 buts et délivré 67 passes décisives en 198 matches officiels avec Eindhoven ?

Un joueur qui a déjà été comparé à Toni Kroos dans le pays voisin. C’était avant l’Euro 2024. « Je pense que Joey possède des qualités que personne d’autre n’a aux Pays-Bas », déclarait alors Arnold Mühren, champion d’Europe 1988, dans Voetbal International. « Qu’est-ce que Kroos sait faire que Veerman ne sait pas faire ? Veerman joue les mêmes passes que Kroos. La seule chose que Kroos a en plus, c’est l’expérience. »

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Voici les points forts et les points faibles de Joey Veerman

Le profil de Veerman comble une lacune dans l’effectif de Dortmund, même si ce n’est pas à 100 %. Idéalement, le BVB aurait eu besoin d’un vrai numéro 6 aux côtés de Felix Nmecha, capable à la fois de gagner ses duels et de faire jouer l’équipe, un joueur stratégiquement intelligent de type quarterback. Veerman n’est pas cela : c’est davantage un numéro 8 qu’un numéro 6.

Le nouveau venu arrive malgré tout immédiatement avec de claires ambitions de titulaire. Marcel Sabitzer en particulier, qui n’a plus qu’un an de contrat et pourrait encore être vendu, ainsi que Jobe Bellingham, vont devoir se méfier à l’avenir. Car Veerman est capable d’apporter tout de suite des impulsions nettement meilleures dans la construction du jeu de la Borussia, encore faible dans ce domaine.

Veerman apporte avant tout une qualité de balle et de passe exceptionnelle, qui lui permet de faire avancer le jeu vers l’avant. Il a une bonne vision du jeu et peut aussi se sortir proprement de la pression dans l’axe. C’est précisément une très bonne nouvelle pour Dortmund, car cela permettra aux joueurs offensifs, une ligne plus haut, de se proposer dans les espaces où ils sont les plus forts.

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Joey Veerman a récemment créé 25 grosses occasions pour Eindhoven

Veerman joue au football avec une certaine décontraction. Lorsqu’il est en forme, il dégage ainsi de la confiance, du calme, une aisance technique et le courage de tenter aussi des passes plus difficiles. De plus, il faisait partie ces dernières années des joueurs les plus créatifs d’Eredivisie. Lors de la saison du titre 2023/24, il a créé 130 occasions, soit 59 de plus que le deuxième. L’année précédente, il en était à 93 occasions, dont 25 grosses occasions.

Veerman est à son meilleur lorsqu’il a de l’espace devant lui et plusieurs options pour organiser le jeu. Sa force réside précisément dans le fait qu’il peut mettre sa créativité au service du jeu depuis une position plus reculée. Il n’a pas besoin d’apparaître en permanence autour de la surface pour être dangereux. Cela fait de lui un milieu de terrain assez particulier : un numéro 8 créatif capable de construire et d’organiser le jeu depuis plus bas.

Cependant, Veerman n’est pas un joueur particulièrement dynamique. Ce n’est pas quelqu’un qui couvre constamment de grands espaces, presse agressivement l’adversaire ou colmate les brèches grâce à sa vitesse. Ce n’est pas un récupérateur de balle exceptionnel et il ne deviendra probablement jamais le milieu de terrain le plus explosif ou le plus dominant physiquement.

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Joey Veerman pourrait occuper au BVB un rôle longtemps resté quasiment vacant

Le double père de famille, qui a récemment célébré ses fiançailles, se rapproche malgré tout beaucoup de la solution idéale recherchée par les dirigeants de Dortmund. « Quand on joue comme nous avec une défense à trois, le jeu peut aussi devenir relativement laborieux si l’on place devant encore un holding six », avait esquissé le directeur sportif Ole Book avant que l’arrivée du Néerlandais ne soit bouclée.

C’est peut-être précisément là que réside la chance de Veerman. Aux Pays-Bas, on a beaucoup parlé ces derniers temps de ce qui lui manquerait prétendument. À Dortmund, il s’agira désormais surtout de ce qu’il apporte.

Et c’est beaucoup : de la vision du jeu, de la qualité de passe, de la créativité et la capacité à diriger un match depuis une position reculée. Si le BVB parvient à exploiter correctement ces qualités, Veerman pourrait occuper au milieu de terrain un rôle qui, dernièrement, était à peine tenu.

Joey Veerman : sa carrière professionnelle en un coup d’œil