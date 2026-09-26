La sélection saoudienne a pris sa revanche sur son homologue omanaise en Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », en faisant resurgir des souvenirs vieux de 17 ans.

La sélection saoudienne a affronté son homologue omanaise, ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

La sélection saoudienne a livré une première mi-temps historique, réussissant à inscrire 3 buts et à se créer de nombreuses occasions face au but omanais.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », il s'agit de la première fois que l'Arabie saoudite termine la première mi-temps en inscrivant au moins 3 buts en Coupe du Golfe Arabique, depuis l'édition de la Gulf Cup 19 en 2009.

Lors de cette édition, la sélection saoudienne avait terminé la première mi-temps de son match contre le Yémen sur un score de cinq buts à zéro, le 8 janvier 2009, lors de la deuxième journée des rencontres du deuxième groupe, avant que le match ne se termine sur un score de six buts.

Curieusement, cette édition avait été le théâtre d'une confrontation historique entre l'Arabie saoudite et Oman, en finale, qui s'était soldée par un match nul et vierge sans buts, avant que l'Arabie saoudite ne perde le titre aux tirs au but.

Il convient de rappeler que le dernier match, tous types confondus, au terme duquel la sélection saoudienne a terminé la première mi-temps en inscrivant 3 buts, était également face au Yémen, en juin 2021, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et le match s'était soldé sur le même résultat.