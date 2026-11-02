Le site officiel du Real Madrid a mis en lumière l'arbitre italien Maurizio Mariani, qui dirigera la rencontre entre le club madrilène et l'AEK Athènes, prévue mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a confirmé via son site officiel la désignation de Mariani pour diriger la rencontre qui se disputera au stade OPAP Arena, à 20h45 heure du Caire, précisant que ce prochain duel sera le quatrième lors duquel l'arbitre italien dirigera un match du club en Ligue des champions.

Des souvenirs contrastés avec l'arbitre italien

Le site officiel du club est revenu sur les trois matches précédents que Mariani a arbitrés pour le Real Madrid dans la compétition continentale, qui ont connu des résultats contrastés pour le club madrilène.

Prochains matchs AEK Ligue des Champions 12:45 RMA

Tout a commencé face à Leipzig en phase de groupes de la saison 2022-2023, lorsque le Real Madrid s'était imposé sur le score de deux buts à zéro.

La saison suivante, qui a marqué son retour avec l'équipe, le Real Madrid a essuyé une défaite surprise face au club français de Lille sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la phase de ligue de la saison 2024-2025.

Quant au troisième duel, il s'est joué face à Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de l'édition 2025-2026, au cours duquel le club madrilène a réussi à décrocher une large victoire sur le score de trois buts à zéro.

Le club madrilène espère que cette quatrième expérience prolongera ses résultats positifs avec l'arbitre italien, après avoir remporté deux victoires lors des trois derniers matches qu'il a dirigés pour lui, tout en cherchant à éviter la répétition du scénario de la rencontre face à Lille, qui s'était soldée par une défaite.