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De nouvelles informations laissent entendre que des dirigeants du Bayern Munich s’inquiétaient de plus en plus de la santé de Vincent Kompany et de son manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plusieurs semaines avant qu’il ne s’effondre récemment. L’ancien capitaine de Manchester City a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été pris d’un malaise alors qu’il assistait à une séance d’entraînement de l’équipe réserve, laissant les personnes présentes au centre de Sabener Strasse profondément ébranlées.

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Une urgence médicale interrompt l’entraînement

L’homme de 40 ans a été pris d’un malaise vendredi, environ 20 minutes après le début d’une séance de l’équipe réserve dirigée par Dante, récemment nommé entraîneur. Le personnel médical est immédiatement intervenu et le Belge a été transporté à l’hôpital, où son état reste stable. L’incident s’est produit peu après que Kompany a dirigé la préparation de l’équipe première pour le match de Bundesliga de dimanche.

Selon plusieurs informations, l’entraîneur du Bayern souffrait d’une grave infection virale. Cette maladie aurait provoqué une inflammation d’anciennes cicatrices à la hanche, entraînant de fortes douleurs et l’empêchant de rester debout longtemps ou de monter les escaliers sans difficulté. Les médecins du club surveillaient étroitement la situation et lui ont même administré des médicaments dès le début du match de Ligue des champions de mercredi.

Après son malaise, la séance d’entraînement de la réserve a été rapidement interrompue. Si la plupart des joueurs étaient déjà retournés aux vestiaires, les personnes présentes étaient visiblement bouleversées. Le match de l’équipe réserve prévu samedi contre DJK Vilzing a aussitôt été annulé.

Kompany et les dirigeants du club réagissent à cette alerte médicale

Getty Images

Après le match nul 2-2 du Bayern contre Arsenal en Ligue des champions cette semaine, Kompany avait reconnu sans détour ses difficultés physiques. « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire, a-t-il admis. J’ai attrapé un virus assez virulent la semaine dernière et, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. Puis, à un moment donné, mon corps a simplement dit : ‹ Ça suffit ! › »

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L’entraîneur adjoint Aaron Danks, qui assurera provisoirement l’intérim, a souligné la détermination sans relâche de Kompany. « Ce n’est vraiment pas facile de convaincre Vincent de se reposer, a fait remarquer Danks. C’est un défi, vous le connaissez ! C’est un vrai leader et il travaille dur. Mais il a un virus et il est important qu’il se repose. »

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Le Bayern Munich a rapidement publié un communiqué confirmant l’urgence médicale : « Vincent Kompany a dû recevoir des soins médicaux vendredi après s’être effondré lors de l’entraînement de l’équipe amateur du FC Bayern. L’entraîneur de l’équipe première assistait à la séance de l’équipe réserve. Kompany passera des examens approfondis à l’hôpital et restera sous surveillance médicale. Pour l’instant, son staff assurera la gestion des entraînements et des matches. »

Le directeur sportif Max Eberl a insisté sur le soutien indéfectible du club. « La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue, a déclaré Eberl. Au FC Bayern, nous ferons tout pour qu’il se rétablisse rapidement. Vinnie reçoit tous les soins médicaux et tout le soutien nécessaires, et disposera de tout le temps dont il a besoin. Son équipe d’entraîneurs, en qui nous avons toute confiance, reprendra ses fonctions. Au FC Bayern, nous souhaitons tous un prompt rétablissement à Vinnie. »

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Des signes avant-coureurs ignorés en coulisses

Ce malaise survient après plusieurs semaines d’inquiétude croissante au sein du personnel du Bayern face au rythme de vie intense de Kompany. Selon BILD, des personnes au sein du club ont constaté un profond déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, décrivant l’entraîneur comme un « bourreau de travail ». Ses collègues auraient remarqué qu’il dormait très peu, mangeait à des heures irrégulières, ne faisait pas d’exercice, buvait trop de café et assumait une charge de travail intenable.

Son implication dans le fonctionnement du club dépasse largement les responsabilités habituelles d’un entraîneur. Kompany participe activement à tous les aspects du fonctionnement quotidien du Bayern. Il a récemment été le moteur d’un projet visant à installer d’immenses panneaux occultants autour des terrains d’entraînement afin d’empêcher l’espionnage tactique.

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Danks prend le relais, le Bayern poursuit sa route

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Danks doit maintenant préparer le match de Bundesliga de dimanche contre Fribourg sans l’entraîneur principal. Le Bayern occupe actuellement la tête du championnat allemand, avec quatre victoires et deux matches nuls. Le club munichois continuera de compter sur son attaquant vedette Harry Kane, qui a joué un rôle déterminant dans les deux titres de champion remportés par Kompany depuis l’arrivée du Belge à Munich en 2024.

Si ses résultats en championnat restent solides, la compétition européenne représente un défi plus délicat. Le Bayern occupe actuellement la 14e place de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec une victoire et deux matches nuls. Le staff doit désormais maintenir la dynamique sur tous les fronts tout en veillant à ce que son entraîneur prenne le repos prolongé nécessaire à son rétablissement complet.