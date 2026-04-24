Des soucis pour Ronald Koeman : la Coupe du monde semble bien loin pour ce joueur qui a disputé 52 matchs avec l'équipe nationale néerlandaise

La Coupe du monde se profile comme une véritable course contre la montre pour l’international néerlandais Matthijs de Ligt. Le défenseur de Manchester United, âgé de 26 ans, est à l’arrêt depuis novembre en raison d’une lombalgie, et son retour n’est pas encore acté.

Vendredi, le club a publié plusieurs photos du Néerlandais de retour sur les terrains d’entraînement, mais la fin de sa rééducation n’est pas encore en vue.

Il s’entraîne encore individuellement, et le manager Michael Carrick est incapable de préciser la date de son retour.

La Coupe du monde avec les Oranje semble donc compromise pour ce défenseur physique, qui compte déjà 52 sélections à son actif.

Dans 51 jours, les Pays-Bas affronteront le Japon lors de la phase de groupes, et fin mai, le sélectionneur Ronald Koeman annoncera sa liste.

S’il retrouve son niveau à temps, ses chances de figurer dans la liste restent réelles. Reste que Manchester United ne disputera plus que cinq rencontres d’ici là, un calendrier trop juste pour retrouver pleinement son rythme de compétition.

Le Néerlandais a déjà pris part à trois grandes compétitions avec les Oranje : deux Euros et la Coupe du monde 2022.