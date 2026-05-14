Le Real Madrid a digéré sa défaite dans le Clásico face au FC Barcelone. Jeudi soir, l’équipe d’Álvaro Arbeloa a battu 2-0 le Real Oviedo, déjà condamné à la relégation, grâce à des réalisations de Gonzalo García et Jude Bellingham. Le club merengue, assuré de terminer à la deuxième place, porte ainsi son total à 80 points en Liga.

De retour de blessure, Kylian Mbappé a commencé sur le banc, tandis que Federico Valverde, toujours convalescent après un choc à la tête lors d’une altercation avec Aurélien Tchouaméni, était encore absent. Eduardo Camavinga, non sélectionné pour la Coupe du monde plus tôt dans la journée, a quant à lui été aligné d’entrée.

Le match a mis un certain temps à démarrer, mais, au fil de la première période, les Madrilènes ont progressivement accentué la pression. Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Vinicius Júnior et Camavinga ont tour à tour manqué l’occasion d’ouvrir le score. De l’autre côté, Oviedo a failli surprendre, lorsque Nacho Vidal a tiré au-dessus à bout portant.

Les deux équipes semblaient se diriger vers les vestiaires sur un score nul à la mi-temps, mais juste avant la pause, García a puni une perte de balle adverse d’un tir en pivot : 1-0.

Le temps fort de la rencontre survient à la 55e minute : Santi Cazorla, 41 ans et annoncé partant à l’issue de l’exercice en cours, fait son entrée sous les applaudissements du Bernabéu, lui qui porte les couleurs d’Oviedo, le club de ses débuts.

Dans la foulée, Oviedo se créa deux belles occasions par Alberto Reina et Vidal, sans succès. Enfin, Álvaro Carreras testa les réflexes d’Aarón Escandell, qui sortit le grand jeu pour préserver l’écart.

À vingt minutes de la fin, Mbappé, fraîchement remis de sa blessure, a fait son entrée sur la pelouse. Les supporters du Real Madrid, peu enclins à lui réserver un accueil chaleureux, ont immédiatement lancé un bruyant concert de sifflets. Malgré cette hostilité, l’attaquant s’est rapidement montré décisif : d’une passe décisive, il a servi Bellingham, lequel a expédié le ballon dans le coin opposé pour le 2-0. Score final : 2-0.