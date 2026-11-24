Les contours d'un désaccord tactique commencent à se dessiner au Real Madrid, après que la volonté d'Arda Güler de choisir son poste sur le terrain s'est heurtée à la vision de José Mourinho, qui cherche à exploiter les qualités du jeune joueur turc dans différents rôles, quitte à l'éloigner de la zone où il préfère évoluer. De quoi soulever des interrogations sur l'avenir de son rôle dans les plans du technicien portugais.
Selon le site Foot MercatoFoot Mercato, Güler a fait part directement à Mourinho de son malaise à l'idée d'évoluer dans une position reculée au milieu de terrain, l'entraîneur l'ayant parfois utilisé dans un rôle qui lui confère davantage de responsabilités dans la construction du jeu et le soutien défensif, à l'image des rôles tenus par Bernardo Silva ou Eduardo Camavinga, alors que le joueur préfère évoluer dans des zones plus avancées.
Ce désaccord intervient alors que Güler traverse une belle période avec la Maison Blanche, après avoir réussi ces dernières semaines à consolider sa place dans l'effectif, passant devant Brahim Díaz et Endrick dans la hiérarchie des options disponibles, même s'il reste derrière des titulaires indiscutables comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Cette évolution traduit la confiance de Mourinho dans le potentiel du joueur, mais le place aussi face au défi de s'adapter aux exigences de son entraîneur.
L'international turc préfère jouer sur le côté droit, où il peut se servir de son pied gauche pour rentrer dans l'axe, dicter le rythme des attaques et créer des occasions, plutôt que de s'éloigner des zones offensives et d'être accaparé par des tâches défensives qui exigent de lui du pressing et de la récupération de balle.
Ce rôle offre à Güler davantage d'espace pour exprimer ses qualités techniques et se déplacer entre les lignes, en adéquation avec ses capacités à organiser le jeu et à menacer directement le but adverse.
Mais Mourinho ne semble pas disposé à cantonner le joueur à un seul poste, car il considère sa polyvalence comme un atout à exploiter pour trouver l'équilibre au sein de l'équipe, d'autant qu'il doit répartir les rôles entre ses éléments offensifs et ses milieux de terrain.
Le technicien portugais estime que la capacité de Güler à remplir différentes missions lui offre des options supplémentaires dans sa composition et l'aide à répondre aux exigences de matchs aux profils variés.
Cela s'est clairement vu dans les dernières minutes de la rencontre face au Celta Vigo, lorsque Güler a évolué dans une position reculée au milieu de terrain aux côtés de Bellingham, au sein d'une composition au caractère nettement offensif.
Même si ce rôle diffère du poste que privilégie le joueur, ce choix s'est avéré efficace sur le terrain et a offert à Mourinho une démonstration concrète de la possibilité d'utiliser le joueur turc loin du flanc droit.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.