Le Bayern Munich a encaissé un nouveau coup en dehors des terrains, après que l'évolution de l'état de santé de son entraîneur Vincent Kompany a révélé la possibilité d'une absence de plusieurs semaines, à la suite d'un malaise soudain qui a nécessité son transfert en urgence vers l'un des hôpitaux de la ville de Munich.

Une vive inquiétude a régné au sein du club bavarois, après que l'entraîneur belge, âgé de 40 ans, s'est effondré de manière soudaine alors qu'il suivait l'entraînement de l'équipe des moins de 23 ans, dirigée par Dante, vendredi, et ce après avoir assisté à une partie de la séance de l'équipe première.

La situation a nécessité l'intervention des équipes de secours, avant le recours à un hélicoptère pour le transporter à l'hôpital, dans un épisode qui a suscité de grandes craintes au sein du club. Malgré la gravité de la scène, les premiers indicateurs se sont révélés rassurants, les rapports faisant état d'un état stable de Kompany.

Une absence de plusieurs semaines : le Bayern refuse de prendre le moindre risque

Dans un développement qui complique davantage la situation, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé dans des déclarations à la chaîne « Sky Sport Allemagne » que l'absence de l'entraîneur ne se limiterait pas à quelques jours, mais s'étendrait à plusieurs semaines.

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Eberl a déclaré : « Il ne sera pas question de jours, mais de semaines », précisant que Kompany resterait à l'hôpital pendant plusieurs jours, après avoir pris contact avec lui et avec son épouse à la suite de l'incident pour s'enquérir de son état.

Le Bayern Munich place la santé de son entraîneur au sommet de ses priorités à l'heure actuelle, préférant lui accorder le temps nécessaire pour se rétablir et passer les examens requis, sans se précipiter pour fixer une date de retour à la tête de l'équipe.

Ce malaise survient après que Kompany a récemment souffert d'une infection virale et de douleurs à la hanche, qui l'avaient contraint à manquer certains entraînements ainsi qu'une conférence de presse, mais les causes exactes de ce dernier incident demeurent inconnues, dans l'attente de la finalisation des examens médicaux.

Son adjoint prend le relais en l'absence de l'entraîneur

En l'absence de Kompany, l'Anglais Aaron Danks, l'entraîneur adjoint, prendra en charge l'équipe durant la période à venir, et débutera sa mission par une rencontre face à Fribourg en Bundesliga ce week-end.

Danks possède une expérience antérieure dans la gestion des responsabilités à titre provisoire, après avoir déjà pallié l'absence de Kompany lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Malgré les échéances importantes qui attendent le Bayern Munich, le club n'entend exercer aucune pression sur son entraîneur pour qu'il revienne rapidement, la priorité restant de lui permettre de recouvrer pleinement la santé avant d'envisager la reprise de ses fonctions techniques.