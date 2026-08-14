L'ailier international kazakh de Chelsea, Dastan Satpaïev, est proche de finaliser son transfert sous forme de prêt au club de Burnley, pensionnaire de deuxième division anglaise, le « Championship ».

Satpaïev avait signé un contrat de longue durée avec les Blues, portant sur six saisons, assorti d'une option pour une saison supplémentaire, mercredi dernier, en même temps qu'il fêtait ses dix-huit ans. Cette signature concrétisait un accord conclu au préalable en janvier 2025 prévoyant son transfert à Chelsea en provenance du club kazakh du Kaïrat pour un montant de 3,4 millions de livres sterling.

Le jeune joueur s'est d'ailleurs déjà rendu au fief de Burnley, à « Turf Moor », selon les informations du site de la BBC, où il doit passer les examens médicaux de routine avant le prochain déplacement de Burnley face à West Ham, dimanche prochain.

Cette opération s'inscrit dans une série de prêts que Chelsea réalise pour ses jeunes joueurs cette semaine : Rayan Kavuma-Mukwaïne a rejoint Portsmouth et Redgie Walsh Wigan Athletic, tandis que Shim Mheuka est lui aussi proche de quitter le club temporairement, afin de leur offrir l'occasion de jouer directement et d'acquérir de l'expérience.